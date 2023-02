Calcio serie C femminile, Fiamma Monza e Real Meda non riescono più a vincere

E’ sempre profondo rosso per le due squadre brianzole impegnate nel campionato di serie C femminile. Nel girone A, Fiamma Monza e Real Meda, non riescono più a vincere e la situazione di classifica si fa sempre più preoccupante, in quanto restano sul fondo della classifica nelle acque paludose dei play out.

Calcio serie C femminile, ennesima cinquina subita dalla Fiamma Monza

Fiamma Monza ha incassato l’ennesima cinquina di goal della stagione. Allo stadio Sada, le biancorosse sono riuscite a contrastare il passo allo Spezia fino 40’, poi le liguri sfruttando la maggior altezza delle sue giocatrici passavano in vantaggio con un colpo di testa su azione da calcio d’angolo. Subito il goal le biancorosse si afflosciano un poco e nella ripresa commettendo tante ingenuità a centrocampo hanno lasciato molto spazio di manovra alle ospiti che hanno preso il dominio del campo andando in goal agevolmente. Lo Spezia ha vinto con lo stesso punteggio dell’andata. L’unica nota positiva per le monzesi il ritorno in campo della difensore centrale Sara Nascamani. Piuttosto contrariato il tecnico biancorosso: “le ragazze non hanno seguito le mie indicazioni e hanno permesso troppo margini di manovra alle avversarie che hanno vita facile per andare in goal. Discuterò con loro di questo comportamento altrimenti non cresciamo più e la vittoria diventa un miraggio. Occorre più attenzione in campo”.

Calcio serie C femminile: Real Meda subisce due gol a Gallarate

Niente da fare anche per il Real Meda battuto per 2-0 a Gallarate allo stadio delle Azalee dalla Solbiatese. La terza sconfitta consecutiva, la seconda del girone di ritorno, ha creato tanta delusione all’interno dell’ambiente. Le bianconere non riescono a trovare il mordente e la determinazione necessaria per tenere testa alle avversarie. Il Real Meda ha annunciato che la statunitense Eszter Toth, resterà in patria nelle vesti di assist coach nel Csu Bakers field women’s soccer. L’attaccante a stesse e strisce nella 13 partite disputate nel girone d’andata aveva segnato 11 goal e si era dimostrato un ottimo elemento. Con la Toth , la rosa della prima squadra si è impoverita della toscana Rosanna Avendato, che la scorsa stagione nelle fila del Parma aveva conquistato la serie C, e così anche la comense Giulia Giuriani che lo scorso ha giocato in promozione con il Lecco.