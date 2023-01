Calcio donne: Fiammamonza vince in Sardegna, Meda lotta e cede con Pinerolo

Al giro di boa le due squadre brianzole che militano nel campionato di serie C femminile, girone A, hanno chiuso la prima di ritorno con gli stessi risultati dell’andata. Dopo quindici giornate negative ha riassaporato la gioia della vittoria e dei tre punti Fiammamonza nella trasferta a Cagliari contro il Su Planu superato per 2-3, con una tripletta di Cama. È la seconda vittoria in campionato per le biancorosse, alle quali le isolane portano bene. Contro una compagine allo stesso livello Fiammamonza ha fatto valere le sue potenzialità.

“Con tanta grinta e sofferenza siamo riusciti a portare a casa una vittoria che può essere il preludio per tante altre – ha commentato l’allenatore Agostino Zagaria – ritorniamo sul continente finalmente col sorriso sulle labbra che offre morale. Dopo essere passati in vantaggio abbiamo preso un goal stupido per una leggerezza difensiva. Ritornati in vantaggio siamo stati di nuovo raggiunti e solo nel finale la Cama ha siglato la stoccata finale. Come noi le cagliaritane sono una squadra giovane con poca esperienza, ma molto grintosa che ha dato del filo da torcere”.

Calcio donne: Real Meda ko contro la capolista Pinerolo

Il Real Meda contro la capolista Pinerolo ha ceduto solo alla mezzora della ripresa. Le bianconero hanno pagato a caro prezzo l’espulsione di Yanitsa Ivanova al 26’ del primo tempo per fallo da ultimo giocatore. Nonostante tutto le brianzole erano riuscite a tenere validamente testa alle piemontesi, riuscendo a gestire bene la gara. Dopo il gol incassato al 31’ ad opera della Mani, le “black panthers” hanno avuto sui piedi la possibilità di pareggiare la palla si è stampata sulla traversa. Pur giocando alla pari con le cuneesi le brianzole hanno dovuto patire la seconda sconfitta consecutiva. Tutto l’ambiente resta fiducioso in una pronta riabilitazione.

Calcio donne: domenica turno di riposo per la Coppa Italia

Domenica prossima il campionato osserverà un turno di riposo per permettere la disputa della Coppa Italia, competizione dalla quale sono state eliminate entrambe le squadre brianzole.

Il Real Meda tornerà in campo mercoledì 1 febbraio in una partita amichevole che sarà giocata al Città di Meda contro la rappresentativa femminile della Lega nazionale dilettanti.