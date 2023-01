Calcio, donne: Fiammamonza ko al Breda, Real Meda cade in casa

Giornata negativa la quindicesima di andata, l’ultima del girone, per le due squadre brianzole del girone A di serie C femminile. Sia Fiammamonza che Real Meda sono rimaste al palo e inchiodate in zona play out.

Calcio, donne: Fiammamonza ko al Breda, con Pro Sesto era uno scontro diretto

Al Breda, la Pro Sesto ha inflitto l’ennesimo punteggio tennistico alla Fiammamonza (6-0), diventata ormai una squadra materasso per tutte le avversarie. Le biancorosse monzesi non riescono a dare segni di progresso nonostante il trascorrere delle giornate, tanto da aver incassato qualcosa come 59 gol, sempre meno, però, delle cagliaritane del Su Plano che sono a 72 reti subite e ultime della classe. Per Fiammamonza il derby con la Pro Sesto, che navigava anch’essa in zona play out era un test importante contro una pari grado, invece, le brianzole, oltre a deludere, hanno mostrato pochezza, permettendo alle milanesi, con i tre punti incamerati, di uscire dalla zona calda della graduatoria.

Al giro di boa Fiammamonza sarà in trasferta a Cagliari contro il fanalino di coda, in una partita chiave per il proseguio del torneo.

Calcio, donne: Real Meda cade in casa, scivolone con la Lucchese

Brutto scivolone del Real Meda che, al “città di Meda”, contro la Lucchese ha perso la grossa occasione per fare un balzo in avanti importante in classifica, ma soprattutto uscire dalla pericolosa zona play out.

La sconfitta per 1-2 ha visto le bianconere fare un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni, e dire che le toscane, erano una formazione abbordabile perché in classifica avevano meno punti delle brianzole.

Le “black panthers” hanno dovuto rincorrere il risultato nel corso della prima frazione rispondendo al 36’ con Roventi, al vantaggio delle rossonere andate in goal alla mezzora con Fenili. Al rientro in campo dopo la pausa, il Real Meda, era incapace di imporre il proprio gioco, per di più commetteva un serie continua di errori e imprecisioni che hanno favorito la manovra e l’offensiva delle ospite. E su uno di questi errori a due minuti dal termine Sabia scuoteva la rete difesa da Ripamonti, che permetteva loro di incamerare tre preziosi punti.

Calcio, donne: Real Meda cade in casa, nessuna dichiarazione alla fine

Per il Real Meda una brutta tegola che ammutoliva l’ambiente tanto che nessuno al termine ha voluto rilasciare dichiarazioni. Dopo quindici giorni di pausa era lecito aspettarsi molto di più dalle bianconere allenate da Nicola Turano, che dopo la settima giornata di andata aveva sostituito in panchina Tiziano Cappello, ma probabilmente il problema di una squadra a prestazioni troppo alterne e è rimasto e anche il perdurare dell’assenza della bomber statunitense Ezster Toth si sta facendo sentire.