Calcio, il Seregno si impone a Caronno Pertusella ed esce dalla zona playout

Missione compiuta per il Seregno, che ha espugnato il campo della Caronnese fanalino di coda, conquistando così il suo quinto risultato utile consecutivo, tutti maturati da quando in panchina siede Stefano Di Gioia, e tre punti di fondamentale per la sua classifica. La gara ha rispettato il copione ipotizzato alla vigilia, con gli ospiti a cercare di costruire gioco ed i varesini chiusi in difesa e pronti a pungere in contropiede. Dopo un’opportunità prodotta in apertura da Filippo Austoni, sul traversone del quale nessuno è stato pronto alla deviazione sottomisura, i rossoblù hanno però faticato ad uscire, con i brianzoli che al 42’ hanno colpito la traversa con Michel Panatti, prima che allo scadere Christian Silenzi, dopo una bella progressione, calciasse alle stelle

Serie D: la gara decisa nella seconda frazione

Un tentativo offensivo del Seregno nella prima frazione

La ripresa si è aperta con un colpo di scena inaspettato. Al 5’, infatti, praticamente al suo primo tiro nello specchio della porta, la Caronnese ha rotto il ghiaccio con Filippo Austoni, il migliore dei suoi, che dal vertice dall’area ha pennellato un piazzato di destro, sul quale Luca Bonadeo non ha avuto l’opportunità di arrivare. La reazione azzurra è stata però immediata. Al 13’ Daniele Indelicato è stato fenomenale nello smanacciare sulla traversa un tiro dalla distanza a colpo sicuro di Michel Panatti. Il pareggio si è concretizzato 10’ più tardi, quando sempre Michel Panatti ha disegnato un corner perfetto, sul quale Antonio Magli è svettato ed ha trovato la deviazione vincente di testa. Il forcing seregnese, con i padroni di casa troppo rinunciatari, è stato premiato al 31’, quando Christian Silenzi dal limite ha indovinato il destro decisivo di controbalzo. Qui in pratica è sceso il sipario.

Serie D: ora i confronti con Lumezzane e Folgore Caratese

Una fase del match

Il risultato, come detto, è preziosissimo per la classifica della squadra allenata da Stefano Di Gioia, che con la prodezza di Filippo Austoni ha incassato la prima marcatura della sua gestione, dopo 410’ di imbattibilità. Il Seregno ha infatti agganciato a quota 28 punti la Folgore Caratese, scavalcando il Villa Valle ed uscendo dalla zona playout. Ora il calendario propone uno snodo forse decisivo, con l’incontro casalingo di domenica 19 febbraio, alle 14.30, contro la capolista Lumezzane, che precederà la trasferta sul campo della Folgore Caratese.

Serie D: il tabellino del match contro la Caronnese

Il giovane Alessandro Santambrogio in possesso di palla

Caronnese-Seregno 1-2

Marcatori: 5’ s.t. Austoni (C), 23’ Magli (S), 31’ Silenzi (S).

Caronnese: Indelicato; Pandini, Cretti, Galletti, Curci; Mollica (39’ s.t. Agello), Tunesi (33’ s.t. Anane), Piraccini; Duguet, Braidich (29’ s.t. Myrtollari), Austoni (29’ s.t. Corno). A disp.: De Luca, Cosentino, Cerretto, Diatta e Gini. All.: Palo.

Seregno: Bonadeo; Santambrogio, Konatè, Magli, Eberini; Valtulini (37’ s.t. Iurato), Panatti, Bright, Goffi (17’ s.t. Henin); Silenzi (44’ s.t. Rusconi), Ortolini. A disp.: De Bono, Consonni, Zangrillo, Cattaneo, Cappadonna e Flores. All.: Di Gioia.

Arbitro: Ferrara di Roma 2.

Note: ammoniti Galletti (C), Braidich (C) e Bright (S) per gioco falloso, Silenzi (S) per comportamento non regolamentare, Palo (all. C) e Goffi (S) per proteste. Calci d’angolo: 10-2 per il Seregno. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.