Calcio Serie A, Bologna – Monza LIVE: inizio alle 15

Bologna-Monza, le formazioni:

Bologna (4-3-3) Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Aebischer, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos. A disp.: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Medel, Moro, Pyyhtia, Soriano, Arnautovic, Barrow. All.: Thiago Motta

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Birindelli, Antov, Carboni, Valoti, Barberis, Colpani, D’Alessandro, Mota, Machin, Ranocchia, Gytkjaer. All.: Palladino

Con Carlos Augusto out per un affaticamento muscolare rimediato in rifinitura (fuori anche Vignato) ma il rientro di Sensi dopo la squalifica, il Monza si prepara alle 15 alla sfida del Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. La società ha comunicato i nomi dei 25 convocati per la partita, in ordine numerico di maglia: 2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 32 Pessina, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 77 D’Alessandro, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

Mister Palladino fa i complimenti a Motta: “Sarà una partita salvezza”

Nella conferenza stampa di sabato 11 febbraio, mister Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa ‘Giancarlo Besana’ di Monzello in vista della partita. Palladino non si è nascosto e ha parlato espressamente di una “partita salvezza” temendo un Bologna che viene da tre risultati utili consecutivi, “ed è in un grande momento di salute e fiducia“. Ha detto che sarà una partita pericolosa e piena di insidie e di una settimana di studio degli avversari “per limitare i loro principi di gioco“. E ha detto di attendersi una partita spettacolare trattandosi di due squadre votate all’attacco. Non ha mancato di fare i complimenti a Motta: “abbiamo un bellissimo rapporto, tanti ricordi sin dai tempi del Genoa, mi farà piacere domani affrontare un amico“.