Calcio serie D, Folgore Caratese ko in casa, in Eccellenza terza vittoria consecutiva del Muggiò

Il numero due è stato una costante sulla ruota delle compagini brianzole al termine della giornata agonistica di domenica 2 aprile, che sembra si siano adeguate al calendario. Due sono state le vittorie, altrettante le sconfitte e due pareggi (anche il Seregno, D contro l’Alcione Milano).

In serie D, girone B, la dodicesima giornata, ha visto cadere, sul rettangolo amico, nell’anticipo di sabato 1 aprile, la Folgore Caratese, al cospetto del Breno (1-2). I camuni coi tre punti incamerati hanno superato in classifica i biancocelesti, ma anche loro sono rimasti all’interno della scomoda gabbia dei play out. I brianzoli rimasti al palo hanno peggiorato un poco la loro posizione in graduatoria soprattutto hanno permesso ad un avversario di precederli, mentre finora avevano inseguito. La Folgore Caratese ha pagato a caro prezzo un atteggiamento forse troppo remissivo e difensivo del primo tempo, tanto che i camuni hanno chiuso la prima frazione con il doppio vantaggio Brancato 36’ su azione da calcio d’angolo e Mondini 44’ abile a riprende una respinta stoppare e battere a rete. Di tutt’altra pasta la ripresa dei brianzoli che sono riusciti ad imporre il loro gioco dimezzando lo svantaggio con Gulinatti al 29’con un tiro rasoterra da fuori area e a sfiorare più volte il pareggio. “Non ci gira troppo bene in questo periodo– ha commentato il ds Mauro Borghetti– lo scivolone contro un avversario diretto della zona calda non ci voleva, dovremo stringere ancora di più i denti nelle prossimi cinque partite. I bresciani ci hanno aggredito e nelle loro fila hanno giocatori molto più esperti dei nostri giovani”.

Eccellenza, terza vittoria consecutiva per il Muggiò

Terza vittoria consecutiva del Muggio, nel girone A, del campionato di eccellenza regionale, nella trasferta di Vighizzolo contro il Castello città di Cantù. Un successo firmato da Grandi al 25’ pt, che nelle ultime tre partire ha messo a segno cinque goal, e con lui mister Francesco Natobuono ha trovato il suo jolly per l’attacco. La gara non è mai stata in discussione per i giallo blu brianzoli, che in classifica adesso si sentono al sicuro. “Gli avversari non ci hanno mai impensierito– ha detto il tecnico- peccato aver concluso con un solo goal, ma per noi parla la classifica e la sicurezza di restare in categoria”.

Eccellenza: Vis Nova corsaro, a segno Tremolada e Orlandi

Affermazione di rilievo quella del Vis Nova, sul difficile, insidioso e brutto campo di Besozzo contro il Verbano 1-2 reti di Tremolada al 7’ e Orlandi al 21’. Tre punti che hanno permesso ai verdenero di portarsi a ridosso del centro classifica e che hanno contato come sei in quanto si sono proprio lasciati alle spalle i varesini. I brianzoli al termine hanno giustamente tripudiato perché hanno dovuto disputare gli ultimi 25 minuti di gara in dieci per l’espulsione ingiustificata di Bartoli che solo il direttore di gara ha visto, in quanto il difensore varesino Fasoli aveva ammesso che non c’era alcun fallo. Il Vis Nova ha dimostrato carattere e orgoglio perché dopo aver subito goal al 5’ da Pasello, riusciva a pareggiare due minuti dopo con Tremolada che di testa concretizzava al meglio un calcio d’angolo e andare in vantaggio con Orlandi, a seguito di una punizione battuta da Redaelli che Catta toccava di testa per l’accorrente Orlandi. Nella ripresa gli ospiti si sono difesi con ordine contenendo le folate offensive dei padroni di casa. “Altri tre punti d’ora per la nostra classifica che ci permettere di guardare con minor affanno al finale di stagione-ha affermato l’allenatore Agostino Mastrolonardo– ma dobbiamo continuare su questa strada per trovare la sicurezza matematica. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo riuscendo a recuperare lo svantaggio su un campo insidiosissimo. Nella ripresa abbiamo commesso un po’ troppi errori che ci hanno creato sofferenza ma i miei giocatori sono stati bravissimi a stringere i denti a portare a casa una vittoria pesante”. Il ds. Marno Fumagalli, ha aggiunto: ”un successo che ci permetter di respirare meglio, noi siamo stati bravi a ribaltare il risultato nel primo tempo, anche se nella ripresa ci siamo difesi ma con ordine”.

Eccellenza, pareggio a reti inviolate per l’Ardor Lazzate

Ha chiuso a rete inviolate l’Ardor Lazzate sul campo del Calvairate. “Ai punti avremmo vinto noi perché nel secondo tempo abbiamo sprecato due occasioni clamorose con Corano su cross di Zucchetti che in area a colpo sicura batteva sul portiere e con Fogar. E’ stata una partita da batti e ribatti, anche perché il campo piccolo e dal fondo brutto non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco” ha detto il mister.

Eccellenza girone B, amara sconfitta del Leon sul campo dello Scanzorosciate

Nel girone B, amara la trasferta del Leon battuto di misura 1-0 sul campo dello Scanzorosciate. I brianzoli nell’ultimo periodo sembrano soffrire oltremisura le compagini bergamasche avendo perso anche col Lemine Almenno e col Zingonia Verdellino. Mister Paolo Quartuccio s’è limitato a dire: “non riusciamo più a tirare in porta. Quando bloccano il nostro bomber Bonseri non c’è nessun altro in grado di andare a rete. Facciamo tutto bene fino all’area avversario poi torniamo indietro. E’ stata una partita equilibrata che sarebbe finita in parità, ma i bergamaschi al 90 hanno pescato il jolly con Jezm”.