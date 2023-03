Calcio Eccellenza, in campo le quattro squadre brianzole

Tornano in campo nella serata di mercoledì 29 marzo, alle 20.30, le quattro squadre brianzole che partecipano al campionato regionale di eccellenza, nell’ultima delle quattro giornate di anticipo previste dal calendario.

Nel girone A, l’Ardor Lazzate, dopo il pareggio interno (1-1) al cospetto del Castello città di Cantù, è di scena a Magenta contro i milanesi che nel precedente turno avevano chiuso a reti inviolate contro la forte Solbiatese. Per i ragazzi di Ivan Stincone è una prova molto importante per conservare in classifica la posizione di sicurezza. “ Di solito con le squadre di un certo valore- ha commentato il tecnico– i miei ragazzi danno il meglio di sé e mettono in campo la loro professionalità e le loro migliori qualità e doti, soprattutto, forse, perché stimolati non perdono la concentrazione che nelle ultime giornate invece in determinati momenti della gara smarriva. Confido in una prova di carattere”.

Il Vis Nova a Broni contro l’Oltrepò

Sul difficile rettangolo di Broni, invece, il Vis Nova, proverà a contenere l’offensiva dell’Oltrepò reduce dalla sconfitta interna di misura con la capolista Vogherese. Nelle fila dei brianzoli non ci sarà il difensore Tranquillini che si è infortunato nel match vittorioso per 5-2 contro la Pontelambrese, mentre certo il rientro di Mancosu che ha scontato la giornata di squalifica. “Una gara molto difficile per noi– ha detto l’allenatore Agostino Mastrolonardo– perché incontriamo una squadra dal dente avvelenato per aver perso il derby pavese e che giunge alla vigilia di una seconda trasferta consecutiva quando domenica saremo a Besozzo dove affronteremo il Verbano. Siamo confortati dal recente successo e questo ha fatto bene al morale dei giocatori che ne sono certo avranno maggiori stimoli per contrastare un avversario che ha molte buone individualità ed è forte visto il terzo posto che occupa in classifica. Noi, invece, abbiamo bisogno di migliorare la nostra”.

Muggiò sulla carta ha la trasferta più agevole

Il Muggiò, sulla carta, è la squadra che ha la trasferta più agevole a Binasco, formazione che naviga al penultimo posto in classifica ma che è reduce dal successo esterno (1-2) a Sesto Calende. I gialloblu brianzoli si sono tonificati col ritorno alla vittoria a spese del fanalino di coda Gavirate con la tripletta di Grandi e puntano al bis. Mister Francesco Natobuono a spiegato: “aver messo in classifica dopo tanto tempo tre preziosi punti ha tonificato tutti. Dai miei ragazzi mi aspetto un’altra prova positiva sia in campo che nel risultato”.

Nel girone B, il Leon all’Arena di Vimercate ospiterà il San Pellegrino che nel torno precedente ha perso in casa contro il Valcalepio nella sfida tutta bergamasca, ma anche i neroarancio sono incappati in un altro stop di fronte al Lamine Almenno, per i brianzoli un’occasione propizia per rifarsi. “Stiamo attraversando un momento molto strano in cui non riusciamo più ad esprimerci come sappiamo e abbiamo infilato una seri di risultati negativi– ha spiegato il tecnico Paolo Quartuccio– spero in una prova d’orgoglio dei miei giocatori”.