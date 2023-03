Calcio, Eccellenza: Muggiò riparte, tre punti d’oro per Vis Nova Giussano

L’undicesima giornata di ritorno del campionato di calcio di Eccellenza per le squadre brianzole si è chiusa con un bilancio positivo: due vittorie un pareggio e una sconfitta. E mercoledì 29 marzo tutte e quattro torneranno in campo in notturna per disputare la dodicesima giornata di ritorno che da calendario è fissata come anticipo della diciassettesima e ultima giornata.

Calcio, Eccellenza: Muggiò vince con Gavirate

Con una tripletta di Grandi 13’ e 35 del primo tempo e 5’ della ripresa, il Muggiò è tornato alla vittoria battendo e confinando il Gavirate a reggere il fanalino di coda della classifica. Tre punti che sono arrivati dopo un lungo periodo di digiuno, mancavano, infatti, dalla quindicesima giornata di andata, quando con classico risultato i giallo blu avevano avuto buon gioco sulla Vergiatese. Grandi, arrivato tra i rinforzi all’inizio del ritorno s’è finalmente sbloccato mostrando così in un colpo solo tutte le sue qualità.

“La partita l’abbiamo sempre gestita noi – ha commentato il tecnico Francesco Natobuono – tranne i primi cinque minuti in cui i varesini che erano partiti forte hanno sfiorato la marcatura, poi abbiamo preso in mano le redini del gioco e abbiamo gestito la partita a nostro piacere controllando e chiudendo tutti gli spazi ai rossoblu”. Il Muggiò, mercoledì, sarà di scena a Binasco contro la Virtus che ha vinto nella trasferta di Sesto Calende cedendo la maglia nera al Gavirate.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano, cinquina alla Pontelambrese

Tre punti d’oro, che hanno il valore di sei, ha incamerato il Vis Nova Giussano, che ha inflitto una cinquina alla Pontelambrese, avversario della zona play out, un 5-2 che dice della differenza che si è vista in campo tra le due squadre. Una cinquina che era tonda fino al 44’ della ripresa, quando i verdenero, ormai sicuri del successo hanno rallentato le marcature e il ritmo e i comaschi ne hanno approfittato per rendere meno amara la sconfitta. Il Vis Nova apriva le marcature dopo un minuto e mezzo con Sofia, quindi doppietta di Catta 35’ e 44’, nella ripresa a segno Orlandi 16’ e Meroni 35’. Un successo importante per i brianzoli che mercoledì affronteranno la trasferta di Broni contro l’Oltrepò che ha perso di misura la sfida tutta pavese con la capolista Vogherese. Tra i verdenero non ci sarà Tranquillini che ha riportato uno strappo muscolare, mentre certo il rientro di Mancuso dopo la squalifica.

“Sono molto contento della prestazione e del risultato– ha affermato al termine l’allenatore Agostino Mastrolonardo – un po’ meno dell’atteggiamento che i miei giocatori hanno tenuto negli ultimi due minuti. Hanno staccato la spinta, un atteggiamento sbagliato perché bisogna tenere lo stesso ritmo sino al fischio finale. La partita l’abbiamo dominata in lungo e in largo, i comaschi li abbiamo imbrigliati e loro hanno trovato delle difficoltà”.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate pareggia in rimonta

L’Ardor Lazzate ha chiuso in rimonta (1-1) il match con il Castello città di Cantù. Una divisione dei punti che è piaciuta poco a mister Ivan Stincone: “Una disattenzione difensiva al termine del primo tempo ci ha costretto ad andare al riposo in svantaggio, poi abbiamo rimediato con Zucchetti, poi abbiamo avuto delle occasioni ma la palla non è entrata. Palo e traversa ci hanno negato la possibilità di vittoria. I canturini si sono chiusi bene in difesa bloccando tutti gli spazi nonostante noi siamo sempre stati nella loro metà campo. Un ritornello questo della superiorità che mostriamo ma usciamo dal campo con pochi punti già vista nel girone d’andata. Sono piuttosto arrabbiato”. I gialloblu mercoledì saranno in trasferta ad Ossona contro il Magenta.

Calcio, Eccellenza: scivolone del Leon

Altro brutto scivolone interno del Leon, che nel girone B, ha perso 1-0 contro i bergamaschi del Lemine Almenno. Non ha fatto sconti alla squadra Paolo Quartuccio: “Siamo scarsi. Abbiamo giocato sotto tono. Gli aversari si son dimostrati molto forti e noi li abbiamo subiti, non si può nel corso di 90’ effettuare un solo tiro nella porta avversaria. Loro a dire il vero hanno segnato su punizione però hanno dimostrato di tenere bene il campo, noi dobbiamo migliorare al più presto, troppi punti persi”. Al Leon Arena, mercoledì sarà ospite il San Pellegrino.