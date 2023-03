Esselunga con Figc: al fianco dell’Italia e di tutte le Nazionali azzurre

Federazione Italiana Giuoco Calcio ed Esselunga hanno annunciato lunedì al Centro Tecnico Federale di Coverciano la nuova partnership. In base all’accordo raggiunto, la catena italiana della grande distribuzione fondata nel 1957 dal brianzolo Bernardo Caprotti affiancherà tutte le Nazionali: gli Azzurri e le Azzurre, le squadre giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport. L’attività sportiva e un’alimentazione equilibrata sono fondamentali per promuovere e mantenere un corretto stile di vita e ispirano molte iniziative di Esselunga.

Esselunga con Figc: impulso per far conoscere i prodotti italiani nel mondo

La decisione di affiancare la Figc risponde alla volontà di dare un nuovo impulso per far conoscere ulteriormente i prodotti italiani nel mondo. “Lo sport è passione, impegno, dedizione, valori che ogni giorno ispirano la nostra azienda. Esselunga è orgogliosamente italiana e con questa partnership conferma la vocazione per l’eccellenza, così come le Nazionali di calcio rappresentano lo sport italiano per eccellenza” ha ribadito Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga.

Esselunga con Figc: “Trasmettere ai giovani messaggi importanti”

Per Giovanni Valentini, Head of Revenues FIGC “l’identità italiana della catena e l’attenzione nella selezione dei prodotti di qualità del nostro Paese sono stati fattori decisivi per legare la Maglia Azzurra ad Esselunga. Insieme, sono convinto che potremo trasmettere ai giovani messaggi importanti per uno stile di vita sano, attraverso scelte corrette nell’alimentazione, che è uno dei temi sui quali la Figc è più impegnata, soprattutto nelle fasce di età del calcio di base”.

Il gruppo Esselunga, produttore oltre che distributore, è già sponsor del Coni e dei prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Oggi conta 25.000 dipendenti e 5,7 milioni di clienti fidelizzati e più di 180 negozi.