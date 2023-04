Calcio, il Seregno sfiora l’impresa: l’Alcione Milano rimonta con un uomo in più

Una buona prestazione ha consentito al Seregno di strappare un punto sul campo dell’Alcione Milano, seconda forza del girone B del campionato di serie D, con il morale alle stelle dopo che, in uno degli anticipi, la capolista Lumezzane era stata sconfitta in casa dal Desenzano, risultato che aveva determinato la possibilità di ridurre a sole due lunghezze lo scarto in classifica dai bresciani. La gara è stata vibrante ed il pareggio alla fine è apparso equo, anche se nell’ambiente azzurro un po’ di rammarico è stato inevitabile, visto il doppio vantaggio che era maturato al 40’.

Serie D: primo tempo di spessore dei brianzoli

Una fase del match

Senza gli squalificati Michel Panatti e Raffaele Ortolini, gli ospiti hanno interpretato un primo tempo di spessore, rompendo il ghiaccio al 28’ con Christian Silenzi, a bersaglio in mischia. Dopo aver sfiorato il raddoppio ancora in mischia al 35’, in un’azione che ha visto grande protagonista il portiere locale Matteo Spada, strepitoso soprattutto nel ribattere un tentativo ravvicinato di Dramane Konatè, i brianzoli hanno allungato al 39’, quando Simone Eberini dalla distanza ha trovato l’angolo lontano, vanificando il tuffo di Matteo Spada. La reazione milanese qui è stata immediata ed ha prodotto la rete di Faisal Bangal, a segno su punizione al 42’.

Serie D: Alcione Milano all’arrembaggio nella ripresa

Una palla combattuta a metà campo in avvio di ripresa

Nella ripresa il copione è stato decisamente diverso, con gli arancioni meneghini in forcing costante ed i brianzoli costretti sulla difensiva. Una prima svolta è maturata al 21’, quando Dramane Konatè, con il gioco fermo in attesa di un corner per l’Alcione, ha rimediato due ammonizioni in un sospiro, la seconda per proteste eccessive nei confronti dell’arbitro Davide Albano di Venezia, ed è stato espulso. Con l’uomo in più, i secondi della classe hanno spinto a più non posso, scontrandosi a ripetizione con un Luca Bonadeo in gran spolvero. L’estremo difensore seregnese ha però dovuto alzare bandiera bianca al 37’, quando Fabio Morselli lo ha scavalcato con una parabola arcuata disegnata su calcio d’angolo, riequilibrando le sorti. Nel finale, con i milanesi all’arrembaggio a caccia del sorpasso, gli azzurri hanno costruito due ghiotte occasioni in contropiede, ma prima Emanuele Pozzoli e poi Matteo Iurato non le hanno sfruttate.

Serie D: a Venegono Superiore nel turno prepasquale

Christian Silenzi in possesso di palla

Ora il Seregno, sempre ai margini della zona playout, da cui lo separa un solo punto, tornerà in campo giovedì 6 aprile, alle 15, nel tradizionale turno prepasquale, a Venegono Superiore contro la Varesina.

Serie D: il tabellino del match di Milano

Il pareggio ha fotografato bene un match dai due volti

Alcione Milano-Seregno 2-2

Marcatori: 28’ p.t. Silenzi (S), 39’ Eberini (S), 42’ Bangal (A); 37’ s.t. Morselli (A).

Alcione Milano: Spada; Chierichetti, Ciapellano, Venturini, Caremoli; Bagatti, Bonaiti, Palma; Pio Loco Boscariol (30’ s.t. Zito); Morselli, Bangal. A disp.: Bacchin, Rebaudo, Ortolani Della Nave, Piccinocchi, Tucci, Petito, Invernizzi e Damiano. All.: Cusatis.

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Konatè, Magli, Bosco; Valtulini (22’ s.t. Cattaneo), Iurato, Bright, Eberini; Cappadonna (16’ s.t. Pozzoli), Silenzi (30’ s.t. Henin). A disp.: De Bono, Consonni, Zangrillo, Santambrogio, Flores e Goffi. All.: Di Gioia.

Arbitro: Albano di Venezia.

Note: espulso Konatè (S) al 21′ s.t., per somma di ammonizioni (comportamento non regolamentare e proteste). Calci d’angolo: 13-3 per l’Alcione Milano. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.