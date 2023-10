Calcio serie D: basta una rete di Cavallini per far sorridere la Folgore Catarese

Torna a sorridere la Folgore Caratese che dopo un digiuno di un mese (ultima vittoria sul Piacenza il 20 settembre) batte la Virtus Ciserano Bergamo, grazie alla rete firmata al 63’ da Giacomo Cavallini, con un’autentica prodezza utile per sbloccare il risultato ancorato sullo zero a zero iniziale.

Per questa sfida con il team bergamasco, reduce da due importanti vittoria di fila, mister Simone Crippa opta per qualche cambiamento nell’undici titolare a partire dalla difesa dei pali dove schiera Gianluca Ravarelli, classe 2003, arrivato in biancazzurro dopo l’esperienza al Legnano nella scorsa stagione.

Calcio serie D: le fasi clou del match contro la Virtus Ciserano

Il primo sprint della sfida è dei padroni di casa con Floridia al 17’ che mette un cross al centro per Scapuzzi: l’ex Lecco tenta la conclusione con il mancino sul secondo palo, ma la sfera termina di poco a lato. Superata la mezz’ora anche capitan Arpino provoca un brivido alla difesa avversaria, dall’altezza del dischetto si libera dalle marcature ma la conclusione sfiora il palo. La Virtus Ciserano reagisce rapidamente all’offensiva della Folgore Caratese con Calacoci che serve Belloli: quest’ultimo cerca la conclusione ma Ravarelli si fa trovare attento. Il primo tempo si conclude con l’occasione ghiotta di Diop che tenta di sfruttare l’errore di Nessi da distanza ravvicinata, ma l’insistente pressing di Cortinovis favorisce la parata di Cavalieri.

La difesa della Folgore Caratese viene messa a dura prova in avvio di ripresa dagli uomini di mister Del Prato. Doppia occasione per la Virtus Ciserano Bergamo che viene ben murata da Ravarelli prima e Cavallini appena dopo sulla ribattuta. A seguire, su corner di Belloli è Nessi ad arrivare per primo sulla sfera e tentare la conclusione, ma la sfera impatta sul palo.

Calcio serie D, la marcatura di Cavallini che fa coast to coast

Al 63’ cambia totalmente la sfida. Cavallini fa tutto da solo, un coast to coast che porta la Folgore Caratese in vantaggio con il giovane calciatore che si libera dalle marcature strette e percorre tutto il campo palla al piede per poi insaccare con il sinistro la sfera del vantaggio biancazzurro.

Un rete che incide sul netto cambiamento di ritmo: la Folgore Caratese spinge in cerca del raddoppio, ma la Virtus Ciserano risponde con insidiose giocate sulla trequarti. Ravarelli però è attento e annienta ogni occasione per gli ospiti. Il triplice fischio arriva con la fiammata di Gaetani, che mette a segno la seconda rete superando nell’uno contro uno anche l’estremo difensore avversario, ma l’assistente alza la bandierina e segnala l’offside. Il triplice fischio arriva dopo 4’ di recupero.

Folgore Caratese – Virtus Ciserano Bergamo 1-0

Marcatore: 63’ Cavallini

Folgore Caratese (4-3-3): Ravarelli; Santambrogio, Gritti, Arpino, Cavallini; Chibsah, Scapuzzi, Vernocchi (52’ Confalonieri); Floridia (55’ Silano), Panatti (55’ Gaetani), Diop. A disposizione: Macchi, Silvestre, Rosa, Napolano, Corbo, Pandini. All. Crippa

Virtus Ciserano Bergamo (4-3-3): Cavalieri; Mosconi, Cortinovis, Nessi, Tosi (70’ Agello); Cazzola, Careccia, Manzi (85’ Viscardi A.); Belloli (75’ Viscardi D.), Calacoci (75’ Ceruti), Bertoli. A disposizione: Pelliccioli, Puccio, Austoni, Cosenza, Palazzi. All. Del Prato

Arbitro: Umberto Vittorio di Mestre