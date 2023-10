Calcio, Verga incassa l’appoggio di Lin per la ripartenza del Seregno

«Se ho intenzione di seguire Stefano Verga anche nella sua eventuale nuova avventura con il Seregno? Certamente sì. Con Stefano e con il suo vice Christian Larghi andrei ovunque…». Il lungo percorso che porterà all’iscrizione alla Figc nella prossima stagione agonistica di una nuova società, che possa rappresentare la città di Seregno nel campionato di Promozione, dopo che il 1913 Seregno è ormai entrato nel novero delle realtà considerate inattive a livello federale, anche se la sua proprietà ha ancora la carta da giocare di un ultimo ricorso al consiglio di stato, ha conosciuto un’importante novità nel fine settimana. Sabato 14 ottobre, infatti, in occasione della gara valida per il campionato di serie A femminile allo stadio Ferruccio di Seregno tra Como Women e Milan Femminile, terminata 0-0, Alex Lin, da tempo in trattativa per l’acquisizione di una quota del Como Women, ha confermato la sua volontà di allargare l’orizzonte del suo impegno nel mondo del calcio al fianco di Stefano Verga, che ha già annunciato la sua candidatura al bando comunale che, presumibilmente dopo Natale, deciderà la proprietà del nuovo sodalizio seregnese.

Calcio: Lin disponibile ad aiutare Verga a Seregno

«Seregno mi piace -ha confermato Lin-. Si trova in una posizione molto comoda in Brianza, facilmente raggiungibile. Con Stefano stiamo definendo il discorso per il mio ingresso nel Como Women, ma a me piacerebbe esserci anche per aiutarlo, nel caso gli venisse concessa la possibilità di far ripartire il Seregno». Un’apertura non di poco conto, questa. Lin, cinese cresciuto in Italia, nazione di cui parla perfettamente la lingua, è un uomo d’affari molto stimato, Ceo di China Telecom ed a capo di Skyland Group, che con la sua controllata Skyland Energy, brand leader nel settore delle energie rinnovabili, in grado di offrire impianti fotovoltaici di ultima generazione, è da pochi mesi official solar energy partner dell’Inter, con contratto che scadrà nel 2026. «All’Inter mi hanno invitato a seguire la squadra allo stadio -ha concluso Lin-: la sua dirigenza è convinta che io porti fortuna, perché vinciamo sempre, quando sono in tribuna…». Oltre al match contro il Milan Femminile, Lin aveva già assistito anche al precedente impegno interno del Como Women in campionato contro il Napoli Femminile, vinto 2-1 dalle lariane, sedendo accanto al presidente Stefano Verga ed al suo vice Christian Larghi, imprenditore nel settore tessile.