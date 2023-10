Calcio Serie D: Folgore travolta dalla Varesina 4-0

Incredibile sconfitta della Folgore Carate che subisce una pesante lezione da una squadra come la Varesina a rete con quattro marcatori diversi e che, in questo match, ha dato la sensazione di una forza offensiva incredibile. La gara per buona parte del primo tempo è parsa bloccata e c’è voluto un episodio per sbloccarla. Lo crea Manicone che con una sponda preziosa avvia l’azione che porta al calcio di rigore per la presunta mano di Arpino sul tiro di Gasparri. Dal dischetto proprio Carlo Manicone infila il vantaggio. La Varesina legittima il vantaggio con altre iniziative che vedono come protagonista Gasparri. La ripresa inizia con la Folgore Caratese che generosamente va alla ricerca del pari, scoprendo il fianco a ripartenze che si riveleranno letali. Però su alcuni calci piazzati la squadra del presidente Criscitiello si rende pericolosa e ci vuole un bel riflesso di Basti per inchiodare un pallone sulla riga di porta.

Calcio Serie D: Folgore e le ripartenze della Varesina

Ma al 13’ la Varesina colpisce ancora. Manicone dal limite costringe Macchi alla parata, sul corner seguente è Cosentino il più svelto di tutti nel centrare il bersaglio. Forte del doppio vantaggio, la squadra di Spilli mantiene il controllo della gara e sfrutta bene qualche distrazione di troppo dei biancazzurri. L’azione del 3-0 nasce dal veloce contropiede di Manicone che avanza per trequarti di campo e intercetta dalla parte opposta Grieco che la appoggia per Gasparri. Il capitano rossoblu senza esitazioni spedisce la sfera alle spalle di Macchi. Non è finita: un errore di Panatti (il migliore giocatore in campo della squadra bianco-azzurra) spiana la strada a Orellana Cruz che rientra sul mancino e conclude di forza siglando il definitivo 4-0. I biancazzurri riprenderanno gli allenamenti già nella mattinata di lunedì dando il via alla settimana che porterà alla sfida casalinga contro la Virtus Ciserano, in programma domenica 22 ottobre.

IL TABELLINO

VARESINA – FOLGORE CARATESE 4-0 (1-0)

Marcatori: 18’ rig. Manicone pt; 13′ Cosentino, 25’ Gasparri, 30’ Orellana Cruz st

Varesina: Basti, Ciuffo, Cosentino (81’ Robbiati), Onkony, Perin, Guidetti, Gatti, Vitale (69’ Grieco), Orellana Cruz (86’ Buzzetti), Gasparri (90’ Sali), Manicone (86’ Isufi). A disposizione: Buini, Polenghi, Olivieri, Rodolfo Masera. All.Marco Spilli

Folgore Caratese: Macchi, Vernocchi (59’ Confalonieri), Arpino, Gritti, Gaetani (53’ Arduini), Panatti, Diop (78’ Florida), Chibsah, Santambrogio, Cavallini (46’ Silvestre), Silano (65’ Scapuzzi). A disposizione: Piga, Rosa, Napolano, Koval. All. Simone Crippa

Arbitro: Luka Meta di Vicenza

Note – Spettatori circa 300. Ammoniti: Arpino (F), Panatti (F). Angoli: 7-4.