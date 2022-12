Calcio serie C femminile: al Real Meda la nazionale bulgara Yanitsa Ivanova

Riprende la corsa del campionato di serie C femminile, dopo la sosta di sette giorni fa, per dar spazio al primo turno di coppa Italia, in cui le due squadre brianzole: Fiamma Monza e Real Meda sono uscite sconfitte dalle trasferte rispettivamente di Bergamo contro l’Orobia (5-1) e a Lumezzane (3-2). La tredicesima giornata di andata, ultima prima della sosta natalizia, domani, alle 14.30, nel girone A, le vedrà impegnate sul rettangolo amico.

Serie C femminile, Ivanova ha già vinto quattro campionati

Il Real Meda si presenterà di fronte al pubblico del “Città di Meda” con la novità in formazione di una nuova giocatrice, la 21enne bulgara Yanitsa Ivanova, nata il 5 gennaio 2001, difensore centrale, proveniente dall’Orobica Bergamo. Un atleta dal buon curriculum. E’ giocatrice della nazionale femminile della Bulgaria. Vanta 11 presenze nella nazionale maggiore, di cui dieci disputate nelle qualificazioni ai mondiali del 2023. Sono 14 le presenze nella nazionale under 17 e 19. E’ cresciuta nell’Nsa di Sofia, squadra di vertice del campionato bulgaro. Nel suo palmares vanta anche tredici gara in Women’s champions League, oltre a 4 campionati vinti e due Women’s cup conquistate.

Serie C femminile, le “black panters” ospiteranno il Vittuone

Le “black panthers”, domani, ospiteranno il Vittuone, reduce dalla pesante sconfitta interna con l’Orobica Bergamo (0-5), mentre le brianzole si devono far perdonare la distrazione dell’ultimo secondo a Lumezzane che è costata la sconfitta, come quella patita a La Spezia (2-1). “Il nuovo acquisto sarà un perno di esperienza per tuto il reparto difensivo tanto da aiutare le compagne soprattutto nei momenti caldi del match di conservare il risultato acquisito, ma anche la conferma dell’impegno della società di voler migliorare la posizione in classifica nel finale del girone di andata– ha dichiarato il ds. Gianni Zaninello– ma ancor più lungo tutto il girone di ritorno. La squadra ha tutte le potenzialità per raggiungere l’obiettivo”.

Serie C femminile, la Fiamma Monza attende le terze in classifica

Al Sada, Fiamma Monza riceverà il Freedom Cuneo, terzo in classifica e galvanizzato dal 6-0 inflitto al Pontedera. Le biancorosse si presenteranno al confronto con parecchie giocatrici infortunate come Beatrice Dattero, Sara Nascamani e l’inglese Darcy Holmes. “Le piemontesi sono un avversario sicuramente scomodo– ha affermato l’allenatore Agostino Zagaria– anche perché noi siamo in emergenza per qualche infortunio di troppo, ma a livello di gioco e di grinta ho visto un notevole miglioramento da parte delle ragazze. Dal questo punto di vista sono fiducioso, certo la nostra posizione in classifica e poco rassicurante però da questo punto di vista la società si sta muovendo per trovare dei rinforzi tanto da poter essere più competitivi nella seconda parte del campionato. Anche domani utilizzerò parecchie giocatrici della juniores. Una vittoria per noi sarebbe il toccasana e forse il momento della ripresa definitiva”.