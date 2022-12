Calcio donne: Meda e Monza ko in Coppa Italia Serie C

Debutto amaro per le compagini brianzole di calcio femminile nel primo turno di coppa Italia. Fiamma Monza e Real Meda entrambe sconfitte in trasferta

Calcio donne: Meda superata al 90′

Le “black panther” in casa del Lumezzane hanno ceduto allo scadere del 90’ (3-2), al termine di una partita che ha visto le brianzole gareggiare alla pari con le bresciane che nel girone B di campionato occupano i primi posti in graduatoria. Goleador della giornata la rossoblu bresciana Picchi che ha firmato una tripletta, confermando la sua propensione al gol. In campionato ha già realizzato 12 reti. Per Real Meda in goal Costanza Molteni e Carolina Mariani. Ad aprire le marcature erano le padrone di casa al 15’ e poi pareggiavano le ospiti al 42’. Nella ripresa era ancora la Picchi a portare in vantaggio le bresciane, ma all’8’ Mariani pareggiava. Poi l’episodio che condizionava la condotta del Real Meda. In uno scontro a seguito di calcio di punizione Costanza Molteni al 20’ cadendo a terra riportava una lussazione alla spalla e veniva trasportata all’ospedale di Gardone. Le brianzole stringevano i denti ma proprio allo scadere per un’ingenuità difensiva permetteva alla scaltra Picchi di mettere a segno la sua tripletta e permettere al Lumezzane di vincere l’incontro.

Il Real Meda fino a quel momento si erano comportate molto bene giocando testa a testa con le bresciane, anzi, era loro il miglior possesso palla. Due errori nella ripresa, il primo della portiera Ripamonti e poi la disattenzione difensiva hanno fatto svanire il sogno di uscire indenni dalla contesa.

Calcio donne: Monza con tante Juniores, “mostrati progressi”

Anche Fiammamonza ha dovuto arrendersi sul rettangolo dell’Orobia di Bergamo (5-1), dopo essere andata al riposo con un solo goal di scarto. Nella ripresa dopo il pareggio le biancorosse incappavano nell’autogoal che spianava la strada alle bergamasche.

Pur sconfitto, l’allenatore Agostino Zagaria è rimasto soddisfatto dalla prestazione delle biancorosse: “Il risultato è bugiardo, poteva starci la sconfitta, ma non di queste proporzioni. Le ragazze hanno mostrato notevoli progressi e le ho viste molto bene in palla, credo di poter dire che siamo sulla strada giusta per la ripresa. Ho approfittato della gara di coppa Italia per far debuttare in prima squadra anche tante ragazze della squadra juniores”.

Il secondo turno, in calendario per domenica 18 dicembre, vedrà il derby Real Meda- Fiammamonza.