Calcio donne: Real Meda e Fiammamonza, doppio ko

Giornata negativa la dodicesima di andata nel girone A di serie C femminile per le due squadre brianzole del monzese.

Calcio donne: Fiammamonza, il cambio in panchina non basta

Fiammamonza è rimasta ancora al palo. Al Sada l’Independiente Ivrea ha vinto col classico risultato di 2-0. La partita si è sbloccata solo nella ripresa al 2’ con il goal di Dreon. Le piemontesi mettevano al sicuro il risultato alla mezzora con Gennari. Il primo tempo era stato abbastanza equilibrato con le biancorosse a chiudere bene tutti gli spazi e a tenere bene il campo. L’assetto disposto dall’allenatore Agostino Zagaria, subentrato in panchina nel corso della settimana a Salvatore Bifulcio, sembrava potesse dare i frutti tanto attesi. Invece il debutto non è stato fortunato come l’ambiente sperava. L’aver chiuso con soli due gol di scarto in casa del Fiammamonza è stato visto come un buon segnale dopo il risultato tennistico patito a Meda. Le monzesi sono incappate nella decima sconfitta consecutiva e la situazione in classifica si è fatta tremendamente preoccupante.

Calcio donne: Real Meda, Ripamonti protagonista ma ingenuità difensive fatali

Con le pive nel sacco è rientrato dalla Liguria, il Real Meda, sconfitto per 2-1 allo stadio “Colli di Luni” di Molicciara, contro La Spezia. La partita si sbloccava nella ripresa. Erano le padrone di casa ad aprire le marcature con Cardoso al 12’, le brianzole pareggiavano al 26’ con Costanza Molteni. L’illusione di portare a casa un prezioso punto durava lo spazio di dieci minuti perché La Spezia andava in gol al 38’ con Ruzapa. In pieno recupero al 48’ le “black panthers” rimaneva in dieci per l’espulsione di Ilaria Tasca. Il primo tempo del match ha visto molti batti e ribatti di gioco. A tratti La Spezia ha mostrato maggior superiorità territoriale, tanto che la portiera Elena Ripamonti ha sventato con bravura ben quattro palle gol. La ripresa è stata sostanzialmente molto equilibrata solo che le locali hanno avuto il merito di sfruttare al meglio due ingenuità difensive delle brianzole.