Calcio donne, Serie C: al Real Meda il derby con la giovane Fiamma

Il derby di Brianza croce e delizia per le due protagoniste del girone A di serie C femminile. Allo stadio città di Meda, le “black panthers” padrone di casa sono ritornate al successo, il terzo dopo undici giornate, a spese delle cugine del Fiammamonza con un punteggio tennistico. Un 6-0 firmato dalle doppiette di Ferrario e Toth, Sironi e Roventi.

Calcio donne, Serie C: risultato al sicuro nel primo tempo

Il Real Meda ha messo al sicuro il risultato nel corso della prima frazione di gioco andando al riposo sul 5-0 e amministrando il risultato nel corso della ripresa. Per le bianconere di Nicola Turano si è trattato di una boccata d’ossigeno all’interno di una stagione un po’ sotto le attese iniziali.

La squadra ha dato dei segnali positivi e sembra che il collettivo abbia trovato i giusti sincronismi in campo anche si sono ancora delle smagliature da migliorare per tenere testa alle squadre delle prime posizioni in classifica.

Calcio donne, Serie C: Fiamma generosa e tanto giovane

Fiammamonza è rientrata a casa ancora volta a testa bassa e con un pesante fardello sulle spalle. Le biancorosse una volta di più hanno mostrato in campo tanta generosità, volontà e impegno, ma le giocatrici hanno evidenziato la poca esperienza dovuta alla loro giovane età e per molte undicesimi di loro l’approdo in prima squadra. Il loro modo di stare in campo è stato anche buono con l’avvio di interessanti trame che non riescono a concretizzarsi per ancora poca caparbietà e incisività.

La presidente del Real Meda, Pamela Campisani finalmente sorridente ha detto: “La mia squadra ha dei valori che spero inizino ad emergere. La vittoria nel derby ha riportato morale mi auguro che la determinazione mostrata oggi venga ripetuta anche nelle prossime gare. Avremmo dovuto avere più punti in classifica perché ci siamo mangiate delle partite già vinte facendoci rimontare in maniera incredibile”. Giulia Ragone autrice del sesto goal: “Abbiamo fatto bene, siamo state ordinate in campo, ci siamo aiutate molto adesso dobbiamo continuare su questa strada”. Francesca Sironi: “ la prestazione è stata buona abbiamo eseguito quello che l’allenatore ci aveva chiesto. Sono anche riuscita a segnare e mi sento soddisfatta il goal corrobora”.

Calcio donne, Serie C: lo spogliatoio della Fiamma

Sul fronte monzese, l’allenatore Salvatore Bifulco ha spiegato che: “Il verdetto del campo è stato ancora una volta spietato. Siamo ritornati a troppi goal incassati , un passo indietro rispetto alle ultime gare quando eravamo riusciti a limitare i danni. Le mie ragazze sono giovani e inesperte, dobbiamo lavorare ancora tanto”.

In sintonia col mister anche la capitana Olga Ferrario: “Solo lavorare sodo e lungo riusciremo a risolvere il nostro problema che non ci permettere di mettere fine ai risultati negativi”. La new entry tra le biancorosse, Chiara Messori con alle spalle esperienze alla primavera del Sassuolo e della Pro Sesto, ma non di prima squadra ha spiegato che: “Siamo un sodalizio che deve trovare l’equilibrio tra le tre-quattro esperte e le molte giovani, speriamo che prima o poi arrivino altri punti”.