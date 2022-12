Calcio donne: Coppa Italia per Real Meda e Fiammamonza

Il campionato di serie C femminile si ferma per lasciare spazio alla coppa Italia. Domenica 4 dicembre Real Meda e Fiammamonza saranno impegnate nel primo turno di Coppa Italia, in trasferta. Entrambe sono state inserite nel girone 15 composto da Lumezzane, Fiamma Monza, Orobica Bergamo e Real Meda. La seconda giornata è programmata per il 18 dicembre, con il derby Real Meda-Fiammamonza e l’ultima l’8 gennaio.

Calcio donne: Ream Meda a Lumezzane

Il Real Meda è impegnato, alle 15.30, allo stadio Tullio Saleri ospite del Lumezzane. Le rossoblu bresciane, presenti in campionato nel girone B, occupano la terza posizione e hanno nella Picchi la bomber con 12 gol, alla quale le brianzole dovranno praticare una marcatura stretta. L’allenatore delle bianconere Nicola Turano ha detto: “La Coppa Italia è per noi una competizione molto importante, per il prestigio che rappresenta e perché permette di confrontarci con realtà diverse. Le mie ragazze sono molto motivate”.

Calcio donne: Fiammamonza contro l’Orobica

A Bergamo, alle 14.30, Fiammamonza incontra l’Orobica che in campionato ha già inflitto alle biancorosse un punteggio tennistico.

“Le ragazze devono imparare ad essere più concrete – ha detto l’allenatore Agostino Zagaria, subentrato sette giorni fa a Salvatore Bifulco – ma anche avere dalla loro parte un po’ più di fortuna e giocare molto di più palla a terra ed essere più sicure nel gestire la palla. La nostra situazione in classifica è sicuramente preoccupante dovuta ad infortuni e tanta inesperienza delle molte giovani inserite in rosa. Sono comunque fiducioso perchè il gruppo è coeso e va incoraggiato solo così la situazione si evolverà al meglio. Le ragazze credono molto nella salvezza e questo è un ottimo segnale”.