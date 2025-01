Calcio e volley al bivio della stagione, l’appello del Comune a tifare Monza

Rischia di essere un anno sportivamente drammatico per Monza con due delle sue squadre cittadine in massima serie ultime in classifica e vicine alla retrocessione. L’Ac Monza è sempre ultimo in Serie A nonostante lo sprone di Adriano Galliani per il girone di ritorno, la Mint Monza è all’ultimo bivio della sua stagione di Superlega in cui da finalista per lo scudetto e protagonista del campionato di volley si trova a giocarsi le ultime chance di salvare la stagione.

Calcio e volley al bivio della stagione: l’Ac sabato contro il Verona, Mint domenica con Padova

Ecco quindi che anche il Comune scende in campo e chiama a raccolta i tifosi per le due importanti partite che, per puro caso del destino, si giocano nello stesso weekend a pochi metri di distanza.

Per l’AC Monza la partita in casa con l’Hellas Verona, in programma all’U-Power Stadium sabato 1 febbraio alle 15, con la pallavolo l’appuntamento è per domenica 2 febbraio all’Opiquad Arena per Mint Vero Volley-Padova alle 17.

Calcio e volley al bivio della stagione, gli appelli al tifo di Longoni e Guidetti

«Invitiamo tutti i cittadini monzesi allo stadio sabato pomeriggio per colorare lo stadio di bianco e rosso ed essere il dodicesimo uomo in campo”, dice il vicesindaco Egidio Longoni, appassionato tifoso della squadra cittadina da sempre, cercando di scaldare il clima.

Un analogo invito arriva da piazza Trento per la sfida della Mint Vero Volley: «La nostra squadra ha bisogno del sostegno della città per proseguire la sua pluriennale esperienza nel campionato di Superlega: ci auguriamo di essere in tantissimi a tifare per Monza», aggiunge l’assessore allo Sport, Viviana Guidetti.