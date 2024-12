Pallavolo, Zaytsev saluta Monza e l’Italia: «Ve vojo bene»

“Ve vojo bene“. Saluta così Ivan Zaytsev, un saluto a Monza e alla pallavolo italiana. Lo zar va in Turchia, il contratto che a sorpresa a metà settembre l’aveva legato al Vero Volley (dopo corteggiamento lungo) è scaduto senza un accordo tra le parti per continuare insieme. Zaytsev, classe ’88, va al Galatasary lasciando parole d’affetto per la Mint e accompagnato dall’amore dei tifosi.

Mint Vero Volley Monza ultima Zaytsev – foto Consorzio Vero Volley

Zaytsev si congeda dopo una sudatissima vittoria casalinga di Monza con la Lube Civitanova (3-2), dopo una serie di cinque ko in fila in Italia. Una partita che l’ha messo di fronte al suo passato prima di guardare a un nuovo futuro.

“Sono stati mesi intensi, di alti e di bassi – ha scritto – Ho trovato un gruppo unito fatto di persone vere, che ha voglia di migliorarsi e dare il massimo, sempre! Mi dispiace non poter più far parte di quello spogliatoio, vi auguro il meglio e vi tiferò da lontano. Ve vojo bene. Un grazie al Vero Volley per avermi accolto con calore, allo staff tecnico ed a tutti i tifosi che hanno fatto caciara tifandoci a squarciagola!“.