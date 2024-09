Pallavolo: Monza firma lo Zar Zaytsev, colpo di scena del Vero Volley

Ivan Zaytsev alla Vero Volley Monza. Quello che è stato per anni uno dei sogni di mercato del presidente Alessandra Marzari si è finalmente concretizzato, quando ormai sembrava impossibile. Lo Zar, a quasi 36 anni da compiere il 2 ottobre, sembrava destinato a dedicarsi a tempo pieno al beach volley ma con un colpo di teatro che ha sorpreso praticamente tutti il Consorzio lo ha convinto ad unirsi alla squadra allenata da coach Massimo Eccheli. Resta da capire quanto durerà questo rapporto, visto che non è stata fissata una data di scadenza: al momento l’infermeria è piena e serviva un rinforzo di peso in attesa che la situazione torni alla normalità ma non è da escludere che alla fine l’ex schiacciatore della Nazionale resti fino al termine della stagione.

Pallavolo: Monza firma lo Zar Zaytsev, posto due e opposto

Zaytsev dovrebbe essere utilizzato in posto due ma potrebbe dare una mano anche da opposto, aspettando che Osmany Juantorena recuperi dall’operazione estiva che gli ha finora sostanzialmente impedito di scendere in campo. La Vero Volley Monza non sembra quella capace di centrare lo scorso anno una storica finale scudetto, oltre a quelle di Coppa Italia e Challenge Cup, ma questo colpo di mercato ha ridato entusiasmo alla piazza.

Pallavolo: Monza firma lo Zar Zaytsev, sabato la stagione inizia con la Supercoppa Italiana

Sabato si inizierà a fare sul serio con la Supercoppa Italiana, in programma a Firenze: i ragazzi di Eccheli in semifinale se la vedranno con i campioni d’Europa in carica dell’Itas Trentino in una sfida apparentemente impossibile ma che riporta alla mente le imprese solamente di qualche mese fa.

Pallavolo: Monza firma lo Zar Zaytsev, la soddisfazione della presidente Marzari