Pallavolo: la Mint Monza chiude l’anno vincendo. E saluta lo zar Zaytsev

Si è chiuso col fondamentale ritorno al successo il 2024 della Mint Vero Volley Monza. Precipitata all’ultimo posto della classifica dopo la quinta sconfitta consecutiva, la squadra brianzola ha dato tutto quello che aveva e forse anche qualcosa in più contro la Cucine Lube Civitanova, ribaltando al tie-break una partita in cui è sembrato di vedere un film già visto troppe volte in questa stagione.

Pallavolo: la Mint Monza chiude l’anno vincendo, la partita con la Lube

Cachopa e compagni dopo aver conquistato il primo set ed essersi portati avanti sul 14-9 si sono fatti rimontare dagli ospiti che hanno operato il sorpasso dando l’impressione di poter chiudere i conti. Monza però non ha mollato, ha annullato quattro match point marchigiani e grazie a un ace di Arthur Szwarc ma soprattutto al muro finale di Taylor Averill (nominato poi Mvp dell’incontro) ha rimandato tutto al tie-break dove sono stati protagonisti gli schiacciatori.

Mint Vero Volley Monza ultima Zaytsev – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: la Mint Monza chiude l’anno vincendo, Zaytsev, Rohrs e Beretta

Ivan Zaytsev, nonostante i crampi e all’ultima partita con la maglia del Consorzio prima del trasferimento al Galatasaray, ha messo a terra un paio di palloni pesantissimi e al resto ha pensato Erik Rohrs, che ha festeggiato con i tifosi come se fosse una finale scudetto. E l’impressione è stata quella anche per capitan Thomas Beretta, uno che l’anno scorso e anche in quelli precedenti c’era, ma ha sottolineato come sia stata una delle partite più importanti della storia del club: «È una vittoria fondamentale per la classifica ma soprattutto per il gruppo; siamo riusciti a lottare fino in fondo contro una squadra che sta facendo un grandissimo campionato. Spero che questa partita ci serva da lezione per mostrarci che abbiamo la forza di rialzarci e reagire nelle gare difficili. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi».

Pallavolo: la Mint Monza chiude l’anno vincendo, niente Coppa Italia

Questo weekend, non essendosi qualificata, Monza non scenderà in campo nei quarti di finale di Coppa Italia ma potrà rifiatare in vista del prossimo appuntamento, il derby in casa dell’Allianz Milano in programma il 6 gennaio alle 17.

Pallavolo: la Numia torna e vince con Roma, domenica a Monza c’è la Coppa Italia con Chieri

Il giorno prima, domenica 5, scenderà in campo invece la Numia Vero Volley Milano nel big match con l’Igor Novara con in palio il terzo posto della classifica. Paola Egonu e compagne, reduci dal bronzo conquistato al Mondiale per club, giovedì si sono imposte con un netto 3-0 in casa della Smi Roma Volley. Un bel modo di ripartire in serie A1 in attesa della Coppa Italia: domenica all’Opiquad Arena di Monza nel quarto di finale in gara unica bisognerà battere la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per strappare il biglietto per la Final Four di Bologna dell’8 e 9 febbraio.