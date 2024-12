Missione terzo posto: compiuta. La Numia Vero Volley ha chiuso il Mondiale per Club con la medaglia di bronzo vinta nella finale con le brasiliane del Dentil Praia Clube: 3-0 in un’ora di gioco con parziali di 25-23, 25-16, 25-13. Top scorer per la prima squadra del Consorzio una ritrovata Paola Egonu, ancora protagonista con 22 punti; 10 punti per Kurtagic, 8 per Danesi e Sylla.