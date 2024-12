Pallavolo, Mondiale per Club: Numia vince forte in Cina, brasiliane ko

Partenza sprint per la Numia Vero Volley al Mondiale per Club che si è aperto in Cina. La squadra di coach Lavarini ha vinto con le brasiliane del Gerdau Minas di Belo Horizonte, allenate da Nicola Negro, col netto punteggio di 3-0 (25-17, 25-22 e 27-25). Paola Egonu top scorer con 18 punti, 40% di palla a terra in attacco, 2 ace e 2 muri.

Pallavolo, Mondiale per Club: la partita

Monologo nel primo set della prima squadra del Consorzio Vero Volley (8-4, 13-7, 20-12 e 25-17) e anche il secondo parziale si apre nel nome della Numia (6-2, 14-5). Poi la reazione delle brasiliane guidate da Nascimento (18 punti) fino al 22-20. A quel punto è Danesi a chiudere sul 25-22. Nella terza frazione il Minas parte avanti (1-5), la Numia reagisce (6-6), passa 13-10 e poi va punto a punto dal 15-15 fino agli scambi finali, quando un attacco di Egonu mette la parola fine (27-25).

Numia Vero Volley Milano Mondiale per Club – foto Vero Volley

Pallavolo, Mondiale per Club: l’emozione di Alessia Orro

«Sono molto contenta: finalmente dopo più di un mese sono rientrata in campo e all’inizio ero anche un po’ emozionata. Ricominciare a toccare la palla subito in una competizione così difficile dopo tanto tempo non è stato semplice, però, ho pensato soltanto a mettere nelle migliori condizioni per giocare le mie compagne e abbiamo fatto veramente una bella prova. Abbiamo un girone difficile da affrontare e questo è stato un modo ottimo di iniziare: con questo 3-0 non poteva andare meglio», ha commentato Alessia Orro.

Pallavolo, Mondiale per Club: prossimo turno

Seconda sfida nella Pool A per la Numia Vero Volley Milano mercoledì 18 dicembre con il Tianjin Bohai Bank, club cinese padrone di casa alla sua quarta partecipazione alla competizione. Si gioca alle 12.30 (orario italiano).

Numia Vero Volley Milano Mondiale per Club: Egonu – foto Vero Volley

Pallavolo, Mondiale per Club: il tabellino di Gerdau Minas – Numia Vero Volley

Gerdau Minas – Numia Vero Volley Milano 0-3

Parziali: 17-25; 22-25; 25-27

Gerdau Minas: Tomazoni, Plak 3, Daroit 3, Daher 9, Marques, Nascimento 18, Gray 2, Gomes 3, Vasconcelos 6, Pena 1, Lima (L). N.E.: Pires, Ferreira (L), Camille. All.: Negro

Numia Vero Volley Milano: Cazaute 2, Orro 2, Danesi 7, Fukudome (L), Kurtagic 8, Sylla 8, Egonu 18, Daalderop 5. N.E.: Gelin (L), Guidi, Marinova, Heyrman, Pietrini, Konstantinidou. All. Lavarini.

NOTE. Arbitri: Liu Jiang, Akulova Yuliya; Durata set: 20′, 22′, 24′. Tot: 1h06′; Gerdau Minas: battute vincenti 6, battute sbagliate 15, muri 4, errori 27, attacco 38%; Numia Vero Volley Milano: battute vincenti 7, battute sbagliate 10, muri 8, errori 19, attacco 41%; Impianto: Huanglong Sports Centre (Hangzhou)