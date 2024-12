Pallavolo, Mondiale per Club: Numia perde con Tianjin, Egonu non basta

Seconda partita e primo stop per la Numia Vero Volley al Mondiale per Club che si sta giocando in Cina. Dopo la vittoria dell’esordio contro il Gerdau Minas, la squadra di coach Lavarini ha perso in tre set (25-21; 25-22; 25-23) contro le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, alla quarta partecipazione alla competizione.

Pallavolo, Mondiale per Club: giovedì la terza sfida

La prima squadra del Consorzio ha lottato più di quanto non dica il punteggio presa per mano da Paola Egonu, 22 punti nel giorno del suo 26esimo compleanno, Daalderop (10) e Danesi.

Terza sfida giovedì 19 dicembre alle 12.30: la Numia chiude la Pool A contro le egiziane dello Zamalek Sporting Club. Nella Pool B in testa c’è Imoco Conegliano.

Pallavolo, Mondiale per Club: la carica di Daalderop, «abbiamo ancora le nostre chance»

«Penso che stasera abbiamo faticato in ricezione e non siamo state abbastanza efficienti in attacco; ad inizio partita, specialmente nel primo set, abbiamo anche difeso male – è il commento della schiacciatrice Nika Daalderop – Stasera non ha funzionato niente, ma domani abbiamo un’altra partita e possiamo ancora raggiungere la semifinale. Se vogliamo diventare Campionesse del Mondo dobbiamo battere tutte le squadre, quindi abbiamo ancora le nostre chance».