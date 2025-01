Pallavolo: Mint Monza lotta, ma il derby lo vince Milano

Una tempesta di punti, 82 solo nel primo set. Ma nonostante una partita giocata sul filo dell’equilibrio, la Mint Vero Volley Monza non ha trovato il modo di impossessarsi dell’inerzia del derby e ha ceduto 3-0 all’Allianz Milano al Palalido. Intensi i parziali vinti 42-40, 28-26, 25-23 dai padroni di casa in quasi due ore di partita.

Pallavolo: Mint Monza lotta, la partita

Il primo parziale ha tenuto tutto il palazzetto col fiato sospeso e, dopo diverse occasioni per entrambe formazioni e aver toccato quota 40-40, alla fine ha visto i padroni di casa spuntarla per 42-40. Nel secondo set dopo una partenza sprint dei monzesi, Milano è riuscita a rimanere in scia e a passare 28-26. Anche nella terza frazione Monza è stata brava a riportare il gioco in equilibrio, ma sul più bello si è lasciata sfuggire l’occasione, arrendendosi 25-23.

Pallavolo Mint Monza – foto Consorzio Vero Volley

MVP della sfida il francese Louati. Tra le fila di Monza top scorer Arthur Szwarc, con 20 palloni a terra; subito dietro di lui Marttila (con 15) e Rohrs (con 12).

Pallavolo: Mint Monza lotta, il prossimo impegno

Per la Mint, ultima in classifica con 9 punti, arriva ora una settimana di intenso allenamento prima di tornare di nuovo in campo per una sfida fondamentale: domenica 12 gennaio alle 16 Beretta e compagni saranno tra le mura di casa dell’Opiquad Arena di Monza per il confronto con la Valsa Group Modena, ottava a 15 punti con Cisterna. Tra di loro ci sono Padova (13), Grottazzolina (12) e Taranto (10). Sette giornate alla fine della regular season.