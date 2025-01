Pallavolo: Numia cede a Novara al tie-break, celebrazione per il premio a Egonu come miglior giocatrice dell’anno

Trasferta difficile per la Numia Vero Volley, che sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara esce sconfitta dopo cinque set ma si può consolare con il premio di miglior giocatrice dell’anno (secondo Volleyball World) assegnato a Paola Egonu, davanti a Gabi (Conegliano) e all’ex Vero Volley (ed ex Imoco) Katherine Plummer, ora in Turchia all’Eczacıbası. Nella top ten anche Myriam Sylla, settima, e Alessia Orro, nona. Egonu è stata celebrata a inizio gara.

Pallavolo: Numia cede a Novara al tie-break, la partita

Dopo un avvio positivo, grazie a un’ottima Egonu (9 punti nella prima frazione), le ragazze di Lavarini non riescono a capitalizzare e vengono rimontate dalle padrone di casa. Sotto 2-1 nel quarto set, Orro e compagne, con determinazione, riescono a portare la sfida al tie-break, ma non riescono a concretizzare la vittoria. Alla fine parziali di 19-25, 25-14, 25-23, 23-25, 15-12.

Pallavolo: Numia cede a Novara al tie-break, Egonu top scorer

Paola Egonu si conferma top scorer per le milanesi con 29 punti, mentre Daalderop e Sylla chiudono in doppia cifra con 15 e 14 punti rispettivamente.

Pallavolo: mercoledì 8 gennaio trasferta in Portogallo

Il prossimo impegno è la delicata trasferta di CEV Champions League contro Porto, in programma mercoledì 8 gennaio alle 21.30.