Pallavolo, Champions League: Mint Monza cade in Grecia, buon esordio di Frascio (2006)

È arrivata ad Atene sul campo dell’Olympiakos la prima sconfitta in Champions League della Mint Vero Volley. I brianzoli hanno perso 3-1, dopo quattro vittorie consecutive, nello scontro al vertice della Pool B. È stata battaglia nei primi due set, smarriti entrambi 26-24 subendo la rimonta dei padroni di casa (sconfitti 3-2 all’andata in Brianza).

Nella terza frazione la bella notizia della serata: l’esordio del giovanissimo Diego Frascio, opposto classe 2006 direttamente dalle giovanili, che con Di Martino ha contribuito al 25-22 con cui Monza ha ridotto le distanze.

Nel quarto set greci avanti e Mint costretta a inseguire; nonostante due match point annullati, l’Olympiacos ha chiuso parziale e partita 25-21.

Pallavolo, Champions League: Frascio, opposto del 2006, in doppia cifra con 11 punti

«L’esordio in Champions League è stato un’esperienza incredibile e ringrazio i miei compagni di squadra per avermi fatto sentire a mio agio in campo. La partita purtroppo non è andata come volevamo, però ci servirà in vista della sfida di domenica contro Taranto per continuare a lavorare e migliorare gli aspetti che oggi non hanno funzionato», ha commentato Frascio, a referto con 11 punti.

Per Monza una prestazione di squadra con anche Marttila (16), Rohrs (15) e Averill (10) in doppia cifra; MVP dell’incontro Pajenk (16 punti)

Pallavolo: domenica trasferta di campionato a Taranto

Domenica 19 gennaio trasferta a Taranto per la SuperLega Credem Banca: contro la Gioiella Prima lo scontro decisivo in ottica classifica.

Pallavolo, Champions League: il tabellino di Olympiacos Piraeus – MINT Vero Volley Monza

Olympiacos Piraeus – MINT Vero Volley Monza 3-1

Parziali: 26-24; 26-24; 22-25; 25-21

Olympiacos Piraeus: Pajenk 16, Hasballa, Perrin 14, Koumentakis 15, Travica, Tziavras (L), Dalakouras 3, Masulovic 10, Tzourits 15. N.E. Papangelopoulos, Zoupani, Konstantinidis (L). All. Gardini.

MINT Vero Volley Monza: Frascio 11, Rohrs 15, Marttila 16, Mancini, Beretta 2, Kreling 1, Di Martino 7, Averill 10, Gaggini (L), Szwarc 7. N.E: Lee, Picchio (L). All. Eccheli.

NOTE. Arbitri: Konstantin Yovchev, Jan Krticka; Durata set: 33′, 30′, 29′, 28. Tot: 2h01′; Olympiacos Piraeus: battute vincenti 9, battute sbagliate 15, muri 9, errori 25, attacco 51%; MINT Vero Volley Monza: battute vincenti 2, battute sbagliate 18, muri 11, errori 26, attacco 47%; MVP: Alen Pajenk (Olympiacos Piraeus); Impianto: Melina Merkouri.