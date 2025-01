Stop al tie break, ma un punto per muovere la classifica. La Mint Monza ha perso 3-2 lo scontro salvezza sul campo di Taranto. Il cuore non è bastato contro i padroni di casa della Gioiella Prisma capace di spuntarla dopo oltre due ore di gioco con i parziali di 22-25, 25-20, 23-25, 27-25 e 15-11, raddrizzando e mettendo le mani sul match nel momento in cui hanno conquistato il quarto parziale ai vantaggi.

Pallavolo: Mint Monza cede al tie break contro Taranto, tre in doppia cifra

Per Monza tre uomini in doppia cifra: Rohrs, fondamentale nelle fasi finali degli ultimi tre set, e Szwarc autori di 21 punti e Marttila con 14 palloni a terra. Lo schiacciatore finlandese ha preso il testimone da Osmani Juantorena, uscito per un affaticamento alla caviglia. MVP e top scorer del match l’ex della partita, Filippo Lanza.

Pallavolo: Mint Monza cede al tie break contro Taranto, il 2 febbraio Padova in Brianza

Una settimana di riposo e allenamento attende ora la MINT che può sfruttare la pausa per la Final Four di Bologna per prepararsi alla prossima sfida. Domenica 2 febbraio alle 17 alla Opiquad Arena arriva la Sonepar Padova per un altro scontro diretto. A cinque giornate dalla fine della stagione regolare, Monza resta ultima in Superlega con 10 punti, dietro a Taranto (13), Grottazzolina e Padova (15). Cisterna Volley è ottava a 17.