La Pallavolo Concorezzo cambia per non fallire: ecco che cosa è successo

Dopo un periodo burrascoso, per la Pallavolo Concorezzo la tempesta sembra essere passata e ora è tempo di guardare al futuro. Ad annunciarlo è il neo presidente del sodalizio, Ambrogio Gervasoni, subentrato a dicembre. Un passaggio di consegne che non è avvenuto in maniera del tutto indolore con in mezzo una società che, da quanto affermano i nuovi vertici, era a rischio di fallimento.

La Pallavolo Concorezzo cambia per non fallire: le richieste della Lega

«La Pallavolo Concorezzo versava in situazioni critiche – spiega il presidente -. Una volta che ce ne siamo accorti e constatato che si rischiava il fallimento per mancanza di soldi, ho preso la responsabilità di convocare per la prima volta il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci il 12 dicembre. Abbiamo dato tutti le dimissioni per far cadere la precedente amministrazione. In seguito a questo non è stato eletto un nuovo Cda ma sono stato nominato come amministratore unico e presidente della società».

Da qui parte corsa contro il tempo per mettersi in regola con la situazione e avvenuta anche grazie all’ingresso di un socio di maggioranza Marco Centemero «che già lo scorso luglio aveva espresso questa volontà che però non era stata accettata – prosegue Gervasoni -. Il passaggio di consegne non è stata delle più felici e la situazione che ci siamo ritrovati è stata quella di una società con debiti, fatture in arretrato di 14 mesi. I problemi più seri riguardavano la richiesta della Lega di Serie A di portare il capitale sociale a 60mila euro, pena l’esclusione e la questione si è risolta con l’ingresso di Centemero. Il 23 dicembre abbiamo fatto l’aumento di capitale richiesto, ma il 27 abbiamo anche scoperto che la Lega volley femminile richiedeva anche la nomina di un revisore dei conti e il 29, a due giorni dalla scadenza dei termini e in piena vacanza, siamo riusciti a trovare anche questa figura salvando in questa maniera la squadra».

La Pallavolo Concorezzo cambia per non fallire: obiettivo salvezza

La barca, appena rientrata in acque sicure, dovrebbe ora tornare a salpare verso un futuro più tranquillo sia fuori che dentro il campo, dove la squadra nell’ultimo periodo non ha brillato con cinque sconfitte di fila e un penultimo posto in classifica nel girone B di serie A2 all’attivo: «L’impegno annunciato è quello di rendere la società sempre più solida, con un’organizzazione e una struttura degna di questo nome e pensare per il futuro di farla diventare una srl – conclude Gervasoni –. Ora l’obiettivo è quello di avvicinare degli sponsor del territorio. Con la Vero Volley che si è trasferita a Milano la nostra è l’unica squadra femminile in serie A. Dal punto di vista sportivo invece il traguardo che vogliamo raggiungere è quello della salvezza. In tal senso si sta lavorando per migliorare l’organico e a breve dovrebbe arrivare una nuova palleggiatrice».