Baskin premiato dal Quirinale: onorificenza all’ideatore del basket integrato

“Baskin” in Brianza non è una parola nuova. In principio, intorno al 2013, era stato il Basket Groane a proporre il basket integrato, poi poco dopo le prime esperienze a Monza grazie a SanFru Basket e Eureka. Per tutti un unico obiettivo: l’inclusione, permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra.

Baskin premiato dal Quirinale: Antonio Bodini nominato Ufficiale della Repubblica

Oggi il baskin ottiene un riconoscimento prezioso. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onoreficenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana ad Antonio Bodini, cremonese di 64 anni, che è stato fra gli ideatori della disciplina sportiva “le cui regole consentono di far giocare insieme persone con diverse abilità”, scrive il Quirinale.

La movitivazione è: “Per aver contributo ad ideare il Baskin, disciplina sportiva ispirata al basket che consente a persone con diverse abilità di giocare insieme”.

Baskin premiato dal Quirinale: il ringraziamento al Presidente Mattarella

“Grazie, Presidente Mattarella! Questa onorificenza, che mi commuove, deve essere condivisa con tutto il movimento nato attorno al Baskin, costituito da esseri umani meravigliosi che fanno della loro fragilità un’ineffabile bellezza”, ha risposto Bodini attraverso il sito dell’Associazione Baskin Odv.

Baskin premiato dal Quirinale: cerimonia a Roma il 20 marzo

Sono trenta in tutto le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente, motu proprio, a cittadine e cittadini che si sono distinti “per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di una vita come volontario, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo”.

La cerimonia di consegna è in programma al Palazzo del Quirinale il 20 marzo 2024.