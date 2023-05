Ordine al Merito della Repubblica e medaglie d’onore a 25 cittadini brianzoli, i loro nomi

Dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica, il 2 giugno, presso la corte della Villa Reale di Monza, avranno luogo in Prefettura, in via Montevecchia, l’8 giugno, dalle 15.30, due cerimonie di consegna a 25 cittadini residenti in Provincia delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana e delle Medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti.

L’8 giugno la cerimonia in Prefettura a Monza

Questi i loro nomi: Giuliano Buratti di Albiate (Onorificenza di Ufficiale OMRI); Igor De Biasio di Arcore (Onorificenza di Ufficiale OMRI), Vincenzo Gentile di Meda (Onorificenza di Cavaliere OMRI), Fernando Mignogna di Varedo (Onorificenza di Cavaliere OMRI), Valeria Ester Monzio Compagnoni di Monza (Onorificenza di Cavalier OMRI), Adriano Mario Paris di Limbiate (Onorificenza di Ufficiale OMRI); Domenico Peluso di Monza (Onorificenza di Cavaliere OMRI), Massimo Radaelli di Arcore (Onorificenza di Commendatore OMRI), Sergio Valtolina di Vimercate (Onorificenza di Ufficiale OMRI), Alessio Varisco di Besana in Brianza (Onorificenza di Ufficiale OMRI), Michele Vitale di Desio (Onorificenza di Commendatore OMRI).

Medaglie d’onore alla memoria a Giuseppina Besana di Meda, Donatella Paola Bonalumi di Monza, Giuseppina Coria di Desio, Elsa Lorenzina Dallera di Seregno, Paolo Luigi Gaiani di Monza, Tiziano Garzoni di Seregno, Salvatore Greco di Vedano al Lambro, Lucia Lopardi di Agrate Brianza, Roberto Monti di Misinto, Roberto Motti di Ornago, Ezia Perego di Bellusco, Edvige Margherita Pezzini di Cesano Maderno, Omar Porro di Lissone e Giorgio Zambetti di Carate Brianza.