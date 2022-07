Onorificenze, astrofisica seregnese della Nasa premiata negli Stati Uniti

Per i meriti acquisti a livello internazionale nel settore dell’astronomia, alla seregnese Maria Rita Sambruna è stata conferita l’onorificenza di commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Cerimonia a villa Firenze, residenza dell’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia, premiati come cavaliere dell’ordine della Stella d’Italia anche Nigel Lockyer e Cristiano Galbiati.

Onorificenze: Maria Rita Sambruna, vicedirettrice della divisione di astrofisica al “Goddard Space Flight Center” della Nasa

La professoressa Maria Rita Sambruna, è uno dei massimi esperti e leader mondiali nel campo dell’astronomia extragalattica di Nuclei Galattici Attivi. Autrice di studi innovativi in materia, è attualmente vicedirettrice della divisione di astrofisica al “Goddard Space Flight Center” della Nasa. Nel 2019 è stata insignita dalla Nasa della “Extraordinary Achievement Medal” per la sua leadership negli studi del 2020 dell’Astrophysics Decadal Survey. Eletta Fellow dell’American Physical Society nel 2020 e Fellow dell’American Astronomical Society nel 2021, ha ricevuto i premi Nsf Career e Nasa Ltsa. Vice direttore del programma “Fisica del cosmo” (Pcos), che comprende una vasta gamma di argomenti scientifici, tra cui la radiazione cosmica di fondo, le particelle subatomiche e le radiazioni ionizzanti, e le onde gravitazionali.

È inoltre responsabile del programma di ricerca, sviluppato in collaborazione con l’Esa (European space agency), per l’elaborazione dei dati forniti dall’osservatorio Laser interferometer space antenna (Lisa), finalizzati allo studio delle onde gravitazionali.

Onorificenze: commendatore per particolari benemerenze acquisite

Ha ricevuto l’onorificenza di commendatore per particolari benemerenze acquisite, sia come scienziata di fama internazionale e autrice di studi innovativi, che come protagonista nella definizione delle strategie per la divisione di Astrofisica della Nasa e la supervisione delle attività concernenti le ricerche intergalattiche.

Onorificenze: chi è Maria Rita Sambruna

Maria Rita Sambruna, astrofisica con oltre 30 anni di esperienza nella ricerca e nel management; insegnante certificata di yoga con 21 anni di esperienza; ama gli animali, leggere, fare sport :corsa, bicicletta, arti marziali, equitazione.

È figlia della seregnese Maria Gavazzi e di Cesare Sambruna, ha trascorso l’infanzia tra Vercurago e Seregno, dove abitava la nonna materna in corso Matteotti. Dopo il diploma a piena voti al liceo classico, si è laureata nel 1989 in fisica all’università degli Studi di Milano. Ha ottenuto il PhD e il Master in astrofisica alla scuola internazionale di studi avanzati di Trieste Sissa. Dal 1994 vive e lavora negli Usa.

Si occupa di ricerca da oltre 30 anni, è stata docente di fisica e astronomia all’università George Mason di Washington, parte del gruppo Fermi del Goddard Space Flight Center per la ricerca sulle galassie e sui buchi neri; Program Scientist e Deputy Program Officer presso la NASA.

Onorificenze: spesso a contatto con gli studenti, videolezione anche al Bassi

La sua naturale propensione alla divulgazione la porta spesso in contatto con gli studenti, non solo universitari, ma anche delle scuole superiori. Nel 2016 ha tenuto una videolezione all’istituto Martino Bassi di Seregno. Nonostante la permanenza all’estero, ha mantenuto legami con la sua città di origine e con parte della famiglia, cugini e zii, che abitano a Seregno.