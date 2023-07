Atletica: i brianzoli iscritti agli Italiani Assoluti a Molfetta

In vista della rassegna tricolore la Fidal ha pubblicato online l’elenco degli iscritti ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Molfetta (Bari) dal 28 al 30 luglio. Nell’elenco sono inseriti gli atleti iscritti con minimo e i migliori atleti classificati al Challenge Assoluto che si è svolto a Modena al quale erano presenti anche atleti tesserati a società della Brianza.

Atletica: i brianzoli iscritti agli Italiani, i nomi

Attualmente risultano iscritti questi atleti brianzoli: Sara Galimberti (Classe 1991) tesserata alla Bracco Milano entrata dal challenge per la gara sui 5000; Mario Lambrughi (1992) Riccardi Milano, 400 Hs; la giovanissima Melissa Casiraghi (2005) lancio del martello e Andrea Fassina (1998) entrambi Team-A Lombardia – Brugherio nel disco; Elena Bellò (1997) brianzola d’adozione tesserata alle Fiamme Azzurre sugli 800 e il medese Mattia Donola (2000) del Cs Carabinieri inserito negli aventi diritto per gare dei 100 e 200 piani.

Atletica: i brianzoli iscritti agli Italiani, 42 titoli in palio

Dopo la pubblicazione dell’elenco la conferma di partecipazione dovrà essere effettuata dalle società di appartenenza dei concorrenti secondo le modalità previste nel dispositivo organizzativo. A Molfetta saranno 42 i titoli in palio sulle piste e sulle pedane del nuovissimo stadio Mario Saverio Cozzoli e nelle vie cittadine per la marcia, e per molti atleti italiani sarà un momento di verifica importante in vista dei Mondiali in Ungheria (19-27 agosto), oltre che l’ultima occasione per ottenere gli standard di qualificazione o i punti per migliorare la posizione nel ranking.

Atletica: i brianzoli iscritti agli Italiani, sui 200 metri in palio il primo Trofeo Pietro Mennea

A partire da questa edizione dei campionati ai vincitori della gara maschile e femminile sulla distanza dei 200 metri, inoltre sarà assegnato il Trofeo Pietro Mennea in memoria della leggenda dello sport azzurro. Un’occasione per ricordare la Freccia del Sud, campione olimpico di Mosca 1980 e detentore per quasi 17 anni del primato mondiale sulla distanza.