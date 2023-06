Atletica: i monzesi Bianchini e De Rocchi super agli Italiani allievi

Atleti brianzoli superstar ai Campionati Italiani Allievi di Caorle dove Filippo Bianchini (Atletica Monza) e Mattia De Rocchi (Forti e Liberi Monza) hanno vinto, nell’ordine, il titolo nell’alto e negli 800 metri. Poi Francesca Bianchi l’argento nell’alto.

Atletica, Italiani allievi: Bianchini (2007) entra nel club dei 2 metri

Primo titolo nazionale per Filippo Bianchini, classe 2007: il saltatore in alto dell’Atletica Monza, allenato da Stefano Vianello, ha superato 1.97 alla seconda rincorsa, quindi ha stabilito il personal best a 1.99 e poi ha preso il comando del concorso con il 2.01 sempre alla prima prova, per avvicinare pure la misura di 2.03 e, per ribadire la sua costante crescita, aggiungendo pure l’oro agli argenti Cadetti outdoor 2022 e Allievi indoor 2023. A Caorle è entrato di diritto nel club dei duemetristi con il salto a 2.01.

Atletica, Italiani allievi: De Rocchi vince da favorito

Nei crono di ingresso sugli 800 Mattia De Rocchi (Forti e Liberi) era uno dei favoriti e ha affrontato la serie principale d’autorità: subito in testa per poi gestire con grande intelligenza la gara nel secondo giro, con un crono finale di 1’53″18 con cui ha vinto il tricolore outdoor 2023, dopo l’argento indoor 2022, col secondo miglior tempo in Italia.

Atletica, Italiani allievi: Francesca Bianchi d’argento nell’alto

Bianchi, atleta del Team-A Lombardia di Brugherio, dopo aver pareggiato a 1.68 il personale nella prima prova ha scontato l’emozione nei tre nulli a 1.71, portando però a casa il prezioso secondo posto.

Atletica, Italiani allievi: i piazzamenti

Nei lanci il miglior dei brianzoli è stato Tommaso Suttora (Vis Nova Giussano) ottimo quarto nel giavellotto con 55,44. Nelle prove multiple Lisa Maria Caramello (Atl.Monza), già bronzo indoor, ha chiuso in settima posizione con 4.483 punti.

Da evidenziare infine i piazzamenti ottenuti da Luca Di Cerbo (Forti e Liberi) sesto nel triplo e nono nel lungo; quindi nella marcia da Benedetta Falasconi (Team-A) settima e da Alessandro Rebosio (Pbm Bovisio) nono; nel triplo da Luca Castellazzi (Atl.Desio) nono; sui 400 da Riccardo Fumagalli (Daini Carate) e Alice Caglio (Vis Nova Giussano) entrambi settimi.