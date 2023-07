Atletica: Bado, splendido bronzo agli Europei U23. Ora tocca a De Rocchi e Pellicoro

Nel mezzofondo tipico sport di resistenza, la talentuosa Aurora Bado, ragazza timida e riservata, si sta confermando come una delle interpreti più dotate. L’ennesima conferma arriva da Espoo, città della Finlandia, dove nei Campionati europei Under 23 l’atleta nata il 24 agosto 2002, ha vinto il bronzo nella impegnativa prova sui 10 mila metri in 34:12.75, regalandosi una grandissima ma soprattutto inattesa gioia da condividere anche con il fratello Riccardo che la allena e soprattutto con Sara Nestola e Greta Settino, le altre atlete azzurre presenti nell’impianto di Espoo che hanno concluso la prova, vinta dalla britannica Alice Goodall (crono 33:16.45), posizionandosi, rispettivamente, al secondo ed all’ottavo posto.

Bado, splendido bronzo agli Europei U23: “Medaglia dedicata alla nonna”

“Vincere questa medaglia l’ho sognato tantissimo – ha commentato la figlia d’arte sia da parte della mamma Ornella Ferrara di Binzago, maratoneta azzurra, che di papà Corrado – Ho avuto una stagione difficile, prendere questo bronzo è la carica in più che mi serviva per rimettere mano a tutto quello che avevo lasciato in sospeso. Non appena raggiunto il traguardo il primo pensiero è stato per mia nonna che festeggiava 85 anni e ho dedicato a lei questo risultato come a tutte le persone che hanno sempre creduto in me”.

Atletica: tocca a De Rocchi agli Eyof e Pellicoro alle Universiadi

Ora archiviati gli Europei U23 altri atleti brianzoli sono pronti a calcare le orme di Aurora. Il primo è Mattia De Rocchi (Forti e Liberi Monza) che indosserà la maglia azzurra negli Eyof di Maribor (Slovenia) il Festival Olimpico della Gioventù Europea in programma dal 24 al 29 luglio. Per De Rocchi sono previsti due impegni: staffetta e 800 piani.

Altra atleta da seguire con attenzione è Laura Pellicoro di Besana Brianza che studia nella University of Portland, in Oregon (USA), selezionata dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario, in accordo con la direzione tecnica Fidal, per gareggiare negli 800 metri e forse sui 1500 all’Universiade di Chengdu (Cina) che i terrà dal 28 luglio all’8 agosto.