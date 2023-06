Atletica: i trionfi Master di Daini Carate e Forti e Liberi Monza

Ci sono in Brianza atleti che corrono, saltano e lanciano attrezzi nelle specialità dell’atletica leggera, anche se le primavere scorrono con sempre maggior velocità. È la Brianza dei Master, di quelli che l’atletica, pur avendo superato la soglia dei 35 anni non l’abbandoneranno mai, nonostante il lavoro, gli impegni famigliari, il poco tempo a disposizione, nonostante ogni tanto le ginocchia emettano qualche scricchiolio. È la Brianza che la domenica si ritrova a correre nelle campestri o su strada e anche dei master pronti a mettersi in discussione in prove su pista e che nei ritagli di tempo si allenano in impianti talvolta un po’ obsoleti. In questa Brianza che sostiene le attività sportive, hanno provocato grandi emozioni le imprese di atleti master affiliati alle società Forti e Liberi Monza e Daini Carate Brianza che ad Acireale, nei Campionati Italiani individuali rivolta agli Over 35 hanno raccolto prestigiosi risultati nella più importante manifestazione outdoor di atletica leggera.

Atletica, Daini Carate: Paolo Citterio oro sui 110 ostacoli

A iniziare dai Master della Daini Carate, con Paolo Citterio che ha vinto il tricolore sui 110 hs nella categoria M45 e Paolo Gatti (M65) bronzo sui 1500 e quarto nella prova sugli 800. Sul cosiddetto podio allungato sono saliti Mario Farina (M60) quinto sui 1500 e sesto negli 800; Giuseppe Gamberale (M55) settimo sui 1500 e nono sugli 800.

Atletica, Forti e Liberi Monza: poker di ori per il lanciatore Lorenzo Locati

Atleti da ammirare e poco inclini alle luci della ribalta sono anche i portacolori della storica Forti e Liberi Monza. Lorenzo Locati (M65) è tornato in sede con 4 medaglie al collo: 2 oro (lanci del martello semplice e con maniglia), un argento (getto del peso) e un bronzo nel disco; tre medaglie d’argento hanno premiato Fulvio Carlo Battaglia (M70) sui 100, 200 e 400 metri. A rendere ancor più prestigioso il bottino di medaglie dei monzesi si è aggiunto il bronzo di Andrea Giorgio Redaelli (M45) sugli 800 anche se, un po’ rammaricato per il quinto posto sui 400.

Come trovano il tempo per allenarsi e gareggiare a certi livelli? La risposta dei master brianzoli non lascia dubbi: “Con l’entusiasmo per affrontare nuove sfide, con il lavoro e la preparazione che di solito svolgiamo negli impianti cittadini completandola con la partecipazione ad alcune manifestazioni per migliorare la gamba.”