L’appuntamento è per il fine settimana del 10 e 11 maggio, sempre a City Life a Milano. È il week end di Basket for Kids, dedicato allo sport e alla solidarietà a supporto della monzese Fondazione Maria Letizia Verga ETS per la cura, la ricerca e l’assistenza delle leucemie e linfomi infantili.

Ritorna Basket for Kids: due giorni a City Life a Milano per sostenere il progetto Sport Therapy

L’obiettivo 2025 è raccogliere fondi per il progetto Sport Therapy, un vero fiore all’occhiello dal 2017 e accreditato a livello europeo, che ogni giorno permette ai piccoli pazienti di allenarsi, favorendo il processo di guarigione non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. E superare il traguardo dei 21mila euro – con oltre 1.000 cestisti under 19, 56 squadre e più di 14.750 canestri fatti – fissato l’anno scorso.

BASKET FOR KIDS Ed. 2024 SPORTLANDIA TRADATE VINCITORI

Si tratta di due giorni di sport per atleti di tutte le età e ogni livello di preparazione: patrocinato da FIP Lombardia, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, è inserito negli appuntamenti della Civil Week che torna, per il quarto anno consecutivo, nel centro di Piazza Tre Torri a CityLife. Anche quest’anno ha il sostegno della pallacanestro milanese: EA7 Emporio Armani Milano, Urania Basket Milano, Sanga Milano, GEAS e Basket Femminile Milano.

Ritorna Basket for Kids: due giorni a canestro, come partecipare

Partecipare è semplice, gratuito e prevede due modalità: squadra o single players. Dalle 10 alle 19 di ogni giorno saranno disponibili – per gli iscritti e per tutti i passanti – due campetti per competizioni singole o a squadre, senza contatto, con gare di tiro per fare più canestri possibili e far salire l’asticella della raccolta fondi di un euro ad ogni centro. Novità di quest’anno l’ingresso in campo anche di alcune squadre di Baskin, Basket Inclusivo, che permette a giocatori con mobilità ridotta di divertirsi insieme a compagni (e avversari) normodotati. Oltre al gioco, in programma l’intrattenimento degli Space Jumpers (con lezioni di schiacciata), lo show della crew al femminile delle B.Crew, i dj set con ospiti d’eccezione.