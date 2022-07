Calcio: Caprari e Filippo Ranocchia al Monza

Gianluca Caprari e Filippo Ranocchia: doppia firma per il Monza che nella giornata di giovedì ha annunciato l’ufficialità per l’attaccante in arrivo dall’Hellas Verona e per il centrocampista della Juve.

Entrambi arrivano a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023: Caprari con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e Ranocchia con diritto di opzione e contropzione.

Calcio: chi sono i due nuovi acquisti del Monza

Caprari, classe ’93, è nato a Roma e cresciuto nel settore giovanile giallorosso: seconda punta, esterno d’attacco o fantasista, vanta complessivamente 212 presenze con 44 reti in Serie A.

Ranocchia, che al Monza trova il suo omonimo senior, è nato a Perugia nel 2001 e cresciuto nel settore giovanile del club della sua città. A fine gennaio 2019 viene acquistato dalla Juventus, che lo lascia in prestito un altro anno al Perugia, prima di portarlo a Torino. Considerato uno dei migliori giovani della Serie A, è stato convocato dal ct della Nazionale Mancini per lo stage di fine maggio a Coverciano.