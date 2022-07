Calcio: il Monza punta Caprari, il matrimonio è vicino

Il prossimo rinforzo di casa Monza porta il nome di Gianluca Caprari. Reduce dalla miglior stagione in carriera con la maglia dell’Hellas Verona, l’ex attaccante delle giovanili della Roma, ma anche di Pescara e Sampdoria in Serie A, solo per citare le tappe più significative, è ormai vicinissimo a vestire biancorosso, tanto che già nella giornata di mercoledì o al massimo di giovedì si terranno le visite mediche.

Calcio: il Monza punta Caprari, una seconda punta moderna

La formula è sempre la stessa, prestito con riscatto obbligatorio in caso di salvezza ad una cifra attorno ai 7 milioni di euro. Classe 1993 (compirà 29 anni il 30 luglio), ha chiuso il campionato con 12 reti e 7 assist.

Per caratteristiche tecniche è una seconda punta moderna, capace di giocare largo sulla sinistra ma anche piuttosto ben inserito nel sistema tattico che prevede la difesa a tre. Stroppa sembra intenzionato ad utilizzarlo proprio a ridosso di una prima punta, che potrebbe essere Petagna in uscita dal Napoli.

Calcio: il Monza punta Caprari, la carriera e l’avvicinamento dello scorso anno

L’anno scorso faceva parte del tridente delle meraviglie gialloblu, con Barak e Simeone, autori di 40 gol complessivi, uno dei terzetti più prolifici d’Europa. Il Monza aveva messo gli occhi su di lui già dodici mesi fa, ma la trattativa non andò in porto perché all’epoca i brianzoli si trovavano in Serie B ed il calciatore ha preferito non abbandonare il palcoscenico pregiato della massima categoria del calcio italiano, scegliendo l’Hellas per rilanciarsi. Ha avuto decisamente ragione, visto il rendimento che l’ha portato sino alla convocazione in Nazionale. Ma ci aveva visto bene anche il Monza, che l’aveva scelto come prima opzione per l’attacco dopo una stagione in chiaroscuro al Benevento. Adesso il matrimonio sembra destinato alla celebrazione in grande stile.