Serie A, Lecce-Monza 2-1: confermata la fiducia all’allenatore Nesta

Il Monza di Alessandro Nesta, incappato nella terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, occupa l’ultimo posto in classifica in coabitazione con il Venezia. Nonostante il momento negativo, la dirigenza brianzola ha deciso di dare ancora fiducia all’allenatore, confermandolo in panchina. A fine partita, prima ancora che arrivasse la conferma del tecnico romano, si era vociferato un possibile cambio alla guida tecnica con quattro allenatori in lizza: Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Aurelio Andreazzoli e Paulo Sousa. Poi, subito dopo, la conferma per il tecnico romano.

Nesta ancora allenatore del Monza fa mea culpa: “Mi rimprovero tante cose, non mi aspettavo l’approccio di oggi”

Mister Nesta, dopo aver appreso della sua riconferma, ha commentato così la notizia facendo mea culpa: «Mi rimprovero tante cose, ho le mie colpe. In settimana ho visto la squadra bene, non mi aspettavo di vedere l’approccio di oggi. Mi fa piacere che nonostante la classifica mi tengano a lavorare qua. Vivo questo mestiere in funzione dei risultati. Se resto qui devo fare di tutto per cambiare la situazione».