Calcio: il portiere Sorrentino al Monza, partono Sommariva e Lombardi

Chi arriva e chi va a Monzello. Nella serata di mercoledì il Monza ha annunciato Alessandro Sorrentino, giovane portiere in arrivo dal Pescara, e la partenza di Daniele Sommariva e Luca Lombardi nel viaggio in direzione contraria, dalla Brianza all’Abruzzo.

Calcio: Sorrentino, dal Pescara alla Brianza

Sorrentino, classe 2002, ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2027 ed è il settimo acquisto per la Serie A. Guadagnato il posto da titolare nel Pescara di Auteri, ha chiuso la sua prima stagione tra i professionisti con 29 presenze in Serie C e uno stage a fine maggio a Coverciano con il ct della Nazionale Roberto Mancini.

Calcio Serie A Monza Alessandro Sorrentino

Calcio: Sommariva e Lombardi, dalla Brianza al Pescara

Trasferimento a titolo definitivo per Sommariva e Lombardi. Il portiere ligure Sommariva, arrivato al Monza nell’estate 2018, è stato nel gruppo che ha centrato la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, con 14 presenze in maglia biancorossa.

Il marchigiano Lombardi (2002, centrocampista) era stato il primo acquisto del 2020 del Monza e ha partecipato al ritorno in Serie B dei biancorossi nel giugno 2020.