Calcio, Monza e Dell’Orto insieme anche in Serie A: «Forte legame, dalla Brianza agli obiettivi»

Al fianco del Monza fin dalla Serie D, lo sponsor Dell’Orto non sarebbe certo mancato nella prima, storica, stagione in Serie A. E con la promozione a main partner nella inedita posizione sulla manica delle nuove divise (Sleeve sponsor).

Monza e Dell’Orto insieme anche in Serie A: sostegno attivo dal 2015

Le due realtà sono legate da una storia condivisa: Dellorto (scritto tutto maiuscolo nelle sponsorizzazioni), costituita nel 1933, e Ac Monza, nel 1912, “hanno in comune un forte legame con il territorio di provenienza – la Brianza – un solido sostegno della rispettiva community e percorsi di costante dedizione, talento e successo alle spalle. Le due realtà vivono di valori affini, come italianità, professionalità e sportività, oltre che della determinazione a crescere ancora”, si legge in una nota.

Crescere in Serie A per la società neopromossa e dal punto di vista della tecnologia per la mobilità sostenibile per l’azienda nata a Seregno e nota sui mercati internazionali.

Il sostegno ad Ac Monza da parte di Dellorto è attivo dal 2015 e si inserisce in un programma di sponsorizzazioni sportive in diversi discipline, dal motorsport al basket paralimpico, ma anche benefico con le attività sportive promosse dall’associazione Cancro Primo Aiuto.

Monza e Dell’Orto insieme anche in Serie A: le dichiarazioni

“Il Monza è stato promosso in Serie A per la prima volta nella storia e Dellorto vuole essere parte di questa sfida – spiega Andrea Dell’Orto, vicepresidente Dell’Orto S.p.A. – Siamo al fianco del Monza fin dalla serie D nel 2015 e con impegno e costanza abbiamo avverato un sogno. Sono particolarmente contento di continuare questo progetto perché valorizza il nostro territorio e perché rafforza il legame con il mondo dello sport e dei giovani. Ci avviciniamo ad un anno importante per Dellorto e speriamo di festeggiare insieme i nostri 90 anni con grandi risultati”.

“Andrea Dell’Orto è stato uno dei primi a credere nel progetto e siamo molto felici di continuare insieme un rapporto avviato nel 2015 quando il Monza era in Serie D – conferma l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani – È un’eccellenza della Brianza con la quale condividiamo la passione per lo sport e la voglia costante di migliorare. Siamo pronti ad affrontare nuove sfide con grande entusiasmo e raggiungere nuovi traguardi insieme”.