Calcio: un mese alla Serie A per il Monza, mercato e 14 cantieri aperti allo stadio

Manca un mese esatto all’inizio del campionato, allo storico debutto del Monza in Serie A. Venerdì 13 agosto alle 20.45 i biancorossi di mister Stroppa incontreranno il Torino all’U-Power Stadium per il primo turno di un calendario ingolfato a dir poco, tutto in salita nelle primissime giornate e decisamente non facile sino alla lunga pausa per il Mondiale in Qatar che spezzerà non poco la stagione.

Calcio, un mese alla Serie A per il Monza: il mercato tra arrivi (Marlon e Gonzalo Villar) e altri colpi (Petagna)

A un mese esatto dall’inizio delle ostilità, il club lavora su più fronti. Sul mercato Galliani, Antonelli e Modesto continuano a macinare colpi: sono già arrivati Cragno, Ranocchia, Carboni, Sensi, Pessina e Birindelli e presto si aggiungeranno il difensore brasiliano ex Shaktar Donetsk e Sassuolo Marlon e il regista spagnolo di grande talento Gonzalo Villar dalla Roma. E non è assolutamente finita qui perché la società vuole regalarsi uno o due attaccanti. Il primo subito e potrebbe essere Petagna dal Napoli, centravanti fisico, d’esperienza e nel pieno della carriera. Uno sul quale costruire un progetto di utilizzo a lungo termine. Il secondo molto più probabilmente sul gong del mercato, quando i prezzi calano e i calciatori fanno di tutto per trovare la soluzione migliore per loro stessi, quella che garantisce maggior minutaggio e buone prospettive, senza rinunciare al giusto compenso economico.

I nomi di Suarez, Icardi, Cavani e Dzeko accendono la piazza e diversamente non potrebbe essere. Sui campi di Monzello la rosa di Stroppa sta faticando per entrare subito in condizione e per trovare nel più breve tempo possibile quegli automatismi necessari a raggiungere con efficienza una posizione di classifica in linea con le aspettative e soprattutto distante dai patimenti della lotta salvezza.

Calcio, un mese alla Serie A per il Monza: i cantieri all’U-Power Stadium per “16mila posti disponibili”

Ma la società sta lavorando anche allo stadio, per dare ai tifosi una nuova casa in tempo per la prima parte della stagione. Ci sono almeno 14 cantieri aperti, tra U-Power Stadium e Monzello, come confermato dallo stesso Galliani a latere dell’amichevole del fine settimana a Bellizona: «Stiamo facendo un lavoro pazzesco, puntiamo ai 16mila posti disponibili, e ci tengo a ringraziare pubblicamente Daniela Gozzi, il nostro direttore operativo. Nei nostri progetti futuri c’è l’innalzamento delle curve come è stato fatto alla Dacia Arena di Udine, ma ci penseremo solamente in caso di salvezza».

Per quanto riguarda i biglietti del settore distinti (ora diventati fondamentali visto che la curva sud è esaurita e la tribuna ovest costa 1.400 euro per l’annuale e 200 euro per le partite di cartello), si vocifera di 60 euro per la tribuna coperta e di 35 per la parte scoperta.