Calcio, amichevole: 4-1 del Monza sul Piacenza

Terza amichevole estiva il Monza e seconda vittoria, che mette benzina nel motore. Mercoledì al Monzello i biancorossi hanno superato per 4-1 il Piacenza, a meno di un mese dall’inizio della Serie A.

Calcio, amichevole: i gol

Monza in vantaggio al 3′ col colpo di testa di Valoti. Al 34′ cross di Barberis da destra e altro stacco di testa, questa volta di Mota Carvalho per il raddoppio. Il Piacenza accorcia le distanze nel primo minuto di recupero col gol di Zunno all’incrocio dei pali col destro.

Nella ripresa primo gol biancorosso di Ranocchia, che anticipa Ciurria battendo il portiere in uscita. Al 60′ debutto di Sensi che avvia l’azione del quarto gol, firmato dal giovane greco Siatounis. Vittoria per la squadra di Stroppa, ex della partita, che ha alternato ancora Di Gregorio e Cragno in porta e inserito Gytkjaer nella ripresa.

Calcio, amichevole: lunedì c’è il Renate

Prossima amichevole per il Monza lunedì 25 luglio alle 17.30, sempre a Monzello, contro il Renate.

Calcio, amichevole: la formazione del Monza

La formazione: Di Gregorio (dal 46′ Cragno), Antov (dal 60′ Bettella), Ranocchia (dal 60′ Marrone), Carboni (dal 46′ Caldirola), Birindelli (dal 60′ Molina), Colpani (dal 46′ Ciurria), Barberis (dal 60′ Siatounis), Valoti (dal 60′ Sensi), D’Alessandro (dal 60′ Carlos Augusto), Vignato (dal 46′ Gytkjaer), Mota Carvalho (dal 60′ Mancuso) .