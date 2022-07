Calcio serie C, il Renate di Dossena torna al lavoro: il 25 luglio sfida con il Monza

Da lunedì 18 luglio, riprende a pieno ritmo l’attività dei calciatori del Renate che affronteranno gli impegni del Campionato di Serie C. Completato lo staff tecnico con al vertice il nuovo allenatore Andrea Dossena (è composto da dieci persone tra collaboratori tecnici, fisioterapisti, match analyst, preparatori atletici).

L’allenatore del Renate Andrea Dossena

Renate, la rosa dei diciotto calciatori titolari per il campionato di serie C

Fabio Mariani Team manager della società ha diramato la lista dei 18 calciatori titolari, così suddivisi per ruolo: Gianluca Colnago e Giacomo Drago, portieri; Marco Anghileri, Federico Ermacora, Manuel Ferrini, Marcello Possenti, Jacopo Silva, Elio Zalli, difensori; Luca Baldassin, Gianluca Esposito, Diego Larotonda, Francesco Marano, Niccolò Squizzato, centrocampisti; Andrea Ghezzi, Tommy Maistrello, Gregorio Morachioli, Simone Rossetti, Lorenzo Sgarbi, attaccanti. In ossequio alla cosiddetta “linea verde” da sempre perseguita dalla società presieduta da Luigi Spreafico sono stati aggiunti sei calciatori, tutti nati nel 2004, già schierati in partite del Campionato Primavera. Sono: Thomas Tanzi, portiere; Nicolò Colombo, difensore; Mattia Comi e Filippo Favero, centrocampisti; Simone Maccario e Samuele Bertini, attaccanti.

Calcio serie C, il Renate si prepara, prima uscita ufficiale il 25 luglio contro il Monza

Nello specifico, si inizierà con i tamponi come previsto dall’ultimo Protocollo Figc 2022-23; a seguire verranno effettuati gli altri esami con lo staff medico. Quindi sarà la volta dei test atletici individuali ai quali seguirà l’inizio della preparazione collettiva nel rispetto delle normative vigenti anti-covid. Confermata la prima uscita ufficiale il 25 luglio in casa del Monza.