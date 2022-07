Calcio, Serie C: ecco il Renate di mister Andrea Dossena

La società Calcio Renate ha iniziato la 14° stagione in serie C, presentando lo staff tecnico nella conferenza stampa ospitata nella sala congressi dell’Hotel Habitat a Paina di Giussano. A introdurre l’incontro è stato Fabio Mariani, team manager della società nerazzurra, che ha presentato lo staff tecnico composta da Andrea Dossena (allenatore), Samuele Olivi (collaboratore tecnico) e Antonio Obbedio (riconfermato Direttore Sportivo). Assente per motivi di lavoro il presidente Spreafico, la parola è poi passata al vice presidente Carlo Roda.

Calcio, Serie C: «Un allenatore giovane con esperienze importanti, obiettivo anche settore giovanile»

«Questa è la prima tappa di un lungo percorso che affrontiamo con la tradizionale compostezza ma soprattutto con la serietà che ci contraddistingue – ha detto – Confermo che il nostro obiettivo primario è quello di approntare una squadra che nelle ultime due stagioni si è posizionata al terzo e al quarto posto. In linea con la nostra operatività è stato scelto un allenatore giovane ma che ha già maturato esperienze importanti. Un altro obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il settore giovanile».

Molto determinato è apparso anche Andrea Dossena che al suo esordio al timone di una squadra tra le più competitive della serie C ha spiegato di «essere pronto per centrare l’obiettivo indicato dalla società con giocatori che, in linea a quanto hanno fatto nelle precedente stagioni sono pronti a ribadire il loro attaccamento ai colori sociali».

Calcio: chi è Andrea Dossena, il mister del Renate

Andrea Dossena (nato a Lodi l’11 settembre 1981), vanta una prestigiosa carriera da calciatore, con quasi 350 gare collezionate con le maglie di Verona, Udinese, Liverpool e Napoli oltre a 10 presenze con la Nazionale A. Nel 2019 ha iniziato il percorso da allenatore in Serie D con il Crema mentre nel campionato 2021/22 ha guidato il Ravenna, classificatosi alle spalle del Rimini, promosso in Lega Pro. Il nuovo mister, affiancato da Samuele Olivi ha siglato un contratto con scadenza il 30 giugno 2023.