Ornago: sciopero alla Hydro contro due licenziamenti, presidio anche in portineria

Licenziamenti alla Hydro Extrusion di Ornago, i sindacati sono pronti a salire sulle barricate. Venerdì 10 gennaio ha avuto luogo uno sciopero di quattro ore davanti allo stabilimento con un presidio anche delle portinerie in via Ciucani. I delegati sindacali hanno spiegato che il motivo della mobilitazione riguarda due dipendenti dello stabilimento.

Ornago: sciopero alla Hydro contro due licenziamenti, mobilitazione dei sindacati

«Lo scorso 16 dicembre – spiegano Adriana Geppert e Gloriana Fontana di Fiom Cgil e Fim Cisl – l’azienda ha consegnato in modo coatto e immotivato a due dipendenti le lettere di licenziamento, con la motivazione di una riduzione dei costi». Una questione, quella dei costi, già alla base di numerosi episodi in Brianza.

Come quello avvenuto poco tempo fa a Lesmo, alla Ventura Spa, dove però ad essere licenziato era stato direttamente il rappresentante sindacale.

Oggi a Ornago. Per questo Fiom e Fim, le sezioni sindacali del settore, hanno subito dato il via alla mobilitazione, chiedendo però prima un incontro urgente all’azienda. Un passo necessario, ma non risolutivo, come spiegano ancora i delegati: «Nel corso dell’incontro, si è chiesto il ritiro dei licenziamenti. Ma la direzione aziendale ha confermato la propria volontà di procedere e di non voler ricercare soluzioni alternative ai licenziamenti».

Ornago: sciopero alla Hydro contro due licenziamenti, «proclamato pacchetto di otto ore a singhiozzo»

In pratica un muro, contro il quale però i sindacati hanno deciso di non arrendersi ancora. Per questo motivo, dopo aver informato i lavoratori di Hydro Extrusion di quanto accaduto, è scattato lo sciopero. Sciopero condiviso anche dai lavoratori: «Sono rimasti sgomenti – precisano da Cgil e Cisl – è accaduto durante la chiusura natalizia». Insomma, un brutto regalo per i dipendenti licenziati. E un pessimo Natale.

Ma non la fine della battaglia che venerdì li ha visti davanti ai cancelli dell’azienda con le braccia incrociate.

Ornago: sciopero alla Hydro contro due licenziamenti, richiesta di ricorso ad ammortizzatori sociali

«Le organizzazioni sindacali e la Rsa hanno proclamato un pacchetto di otto ore di sciopero a singhizzo, delle quali le prime quattro quelle di venerdì. Siamo ancora di fronte a una multinazionale che pensa di risolvere la contrazione degli ordini con i licenziamenti».

I sindacati, per converso, invitano la direzione aziendale a perseguire la strada di ammortizzatori sociali e cassa integrazione: «Sono questi gli strumenti che l’azienda deve utilizzare per rispondere ad un calo di domanda. e per la definizione di un piano di riorganizzazione industriali che punto alla salvaguardia dei posti di lavoro».

Nell’occasione hanno lanciato anche un appello a politica, istituzioni e a chiunque possa contribuire. Obiettivo: scongiurare i licenziamenti.