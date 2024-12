Nei prossimi tre mesi le manifatture di Monza e Brianza alla ricerca di 1.700 nuovi dipendenti

Il lavoro c’è. Ed è pure di qualità, retribuito in maniera interessante. Mancano, però, le persone con le qualifiche professionali inderogabilmente pretese dal mercato. Da quest’ultimo, intanto, nei prossimi tre mesi arriveranno 1.700 richieste. A cercare questi «nuovi» dipendenti saranno le imprese manifatturiere della provincia di Monza e Brianza. A evidenziarlo è il Sistema Informativo Excelsior, un progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea.

Il progetto, realizzato a partire dal 1997, ha lo scopo di monitorare le prospettive occupazionali e i fabbisogni professionali, formativi e di competenze relative dalle imprese italiane. Vengono così esaminati i programmi di assunzione riferiti ad un universo di oltre 1 milione e 300mila aziende, un’operazione indispensabile per capire che caratteristiche abbia la domanda di lavoro in Italia.

Assunzioni, il Sistema Informativo Excelsior: cresce la domanda di lavoro

I dati attuali indicano come a dicembre, in ambito nazionale, le assunzioni previste dalle imprese siano 356mila. Nel trimestre dicembre 2024-febbraio 2015, la cifra complessiva supererà quota 1,3 milioni. «Rispetto all’anno precedente – specifica il Bollettino del Sistema Informativo Excelsior -, si registra una crescita della domanda di lavoro con +3.410 assunzioni previste nel mese (+1,0%) e +15.240 nel trimestre (+1,2%). Permane elevata la difficoltà di reperimento segnalata dalle imprese che riguarda circa 174mila profili ricercati, pari al 48,9% della domanda di lavoro. Sono le imprese dei servizi a sostenere la domanda di lavoro, programmando oltre 268mila assunzioni a dicembre (+3,5% su base annua) e 927mila nel trimestre (+4,7%). Positive in particolare le previsioni delle imprese del turismo e del commercio che, grazie anche all’avvio della stagione invernale e l’approssimarsi delle festività natalizie, programmano rispettivamente 76mila (+8,1%) e 59mila (+4,6%) assunzioni”.

Assunzioni: più incertezza per le assunzioni delle imprese dell’industria

“Una maggiore incertezza emerge dalle previsioni delle imprese dell’industria con un numero di assunzioni programmate nel mese pari a 87mila lavoratori (-6,1%) e 381mila nel trimestre (-6,4%). Le imprese manifatturiere programmano oltre 57mila assunzioni a dicembre e 256mila nel trimestre, mentre nel settore delle costruzioni sono previste rispettivamente 30mila assunzioni nel mese e 125mila nel trimestre». In questo mese, sarà la Lombardia ad effettuare il maggior numero di assunzioni, cioè 69.560. In questa speciale classifica seguono Lazio (38.280), Veneto (28.430) e Campania (28.410). A dicembre il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro interessa quasi 174mila assunzioni tra le 356mila programmate, soprattutto a causa della mancanza di candidati (32,2%). Sono le imprese metallurgiche e dei prodotti in metallo a incontrare le maggiori difficoltà di reperimento: in questo campo il mismatch che interessa il 64,2% dei profili ricercati