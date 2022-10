Nuove strategie energetiche, Acinque a Monza ha chiamato tutti al tavolo

Nuovi rimedi per nuove sfide. Ha fatto tappa a Monza, nel presidio territoriale di Assolombarda, il ciclo di appuntamenti sui temi delle trasformazioni in atto e dell’energia promosso dal gruppo Acinque (nuova denominazione di Acsm Agam dal 1 ottobre, a coronamento del processo di integrazione fra le utilities dei territori del nord Lombardia). Un tour a stretto contatto con i territori (il prossimo sarà a Sondrio il 15 novembre) “per essere loro vicini-ha sottolineato il presidente Acinque Marco Canzi– mettendo a disposizione le nostre conoscenze e le nostre competenze per aiutarli a restare competitivi e anche a migliorare in uno spirito di integrazione, di rete e di dialogo”.

Nuove strategie energetiche con Acinque passando da teleriscaldamento e smart city

L’invito a Monza è stato quello di “Ripensare il mondo tra scambi commerciali e strategie energetiche”. Il capoluogo brianzolo è sempre stato al centro delle azioni del gruppo. Giovanni Chighine, amministratore delegato di Acinque tecnologie, ha ricordato il massiccio intervento per il teleriscaldamento con la collaborazione di due importanti realtà del territorio- Brianzacque e l’azienda Rovagnati-dalle quali viene recuperata energia termica. “Un altro intervento che il nostro gruppo sta attuando-ha proseguito Chighine- riguarda lo sviluppo del metering. Grazie all’installazione di speciali antenne a bassa radiofrequenza è possibile avere in tempo reale informazioni sulle utenze allacciate e gestire al meglio i consumi calibrando in modo ottimale le portate”. Un futuro verso una smart city? L’assessore monzese con delega alla Transizione digitale Carlo Abbà si è dichiarato pronto a “chiamare le aziende del territorio per sviluppare insieme tematiche per poter arrivare a una città sempre più intelligente”, ovvero una città sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico. Il tema dei costi eccessivi dell’energia non poteva, però, restare fuori dalla tavola rotonda. Fabio Felice Colombo, direttore del presidio monzese di Assolombarda, ha ribadito che “l’innalzamento dei prezzi inciderà sui bilanci di quest’anno delle aziende e sui programmi per il prossimo anno”.

Nuove strategie energetiche con Acinque: obiettivo Green Deal Europeo

Problemi che riguardano anche i comuni, come evidenziato il vicesindaco e assessore al Bilancio monzese Egidio Longoni: “La spesa per i consumi energetici sono raddoppiati. Purtroppo i soldi spesi in più, soldi dei cittadini, non potranno essere impiegati per offrire servizi ai cittadini stessi”. Andrea Molocchi, ricercatore presso Ricerca sul sistema Energetico, ha invitato a guardare oltre (“anche se siamo presi da questi problemi”), a non dimenticare il Green Deal europeo, ovvero il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Il ricercatore si è soffermato sulla tassonomia, un sistema di classificazione europeo che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili al quale sono già obbligate le società quotate in Borsa. “Si tratta di uno strumento pensato per la transizione energetica che determinerà la competitività delle imprese” ha ammonito.